El fin de semana llegará cargado de espectáculos para todos los públicos en Vigo dentro de la programación de la Sala Ártika, del TerraCeo en Vigo 2021 o de la agenda municipal, entre otras. Habrá monólogos y espectáculos subidos de tono, conciertos o rutas de senderismo guiadas y gratis.

A continuación podrás ver toda la oferta cultural y de ocio del próximo fin de semana en Vigo. También sus precios, horarios, días y vídeos de algunos espectáculos.

Que é o sexo? Que é o amor? É o sexo mellor que o amor? Por onde comeza o amor? Pódese amar a alguén se non te amas a ti mesmo?

Un espectáculo que aborda temas complexos e escabrosos dende unha perspectiva cómica, sen restarlles importancia, pero quitando o veo que a sociedade impón. Un show feminista e proLGTBQ+ (e todas as letras que queiras). A interacción constante co público crea unha atmosfera de comunicación na que flúe a emoción de ida e volta, entrando aos xogos que a artista propón e propóndoos con eles.

Un espectáculo que aborda temas complexos e mesmo semella que vamos para atrás en temas de educación emocional e sexual. Porque este show contén unha importante carga didáctica sexual. E… ¡non te preocupes, que o que pasa no show, quédase no show!

¿Cuándo?: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo de 2021

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: A las 20.00 horas

A las 20.00 horas Edad: + 18 años

+ 18 años Duración: 60 minutos

60 minutos Precio: Desde 10 euros (puedes comprar las entradas aquí)

O vermú máis sensual e divertido… Un show de variedades con baile, striptease, transformismo, acrobacias, humor, cancións en directo e moito máis.

Los Secretos y Pol Granch actuarán el viernes y el sábado respectivamente dentro de la porgramación del festival TerraCeo en Vigo 2021. Puedes consultar toda la información y adquirir las entradas a en el enlace bajo estas líneas.

Contos Dakí é un ciclo no que nos visitan algúns dos contadores e contadoras de máis renome do panorama galego e internacional para deleitarnos cos seus contos rescatados da tradición oral, pero tamén da cotianidade que nos rodea. Son historias cheas de humor e retranca que de seguro non han deixar indiferentes a todas aquelas persoas que teñan o pracer de escoitalas. Nesta ocasión visítanos o escritor e músico Xurxo Souto.

¿Cuándo?: viernes 28 de mayo de 2021

viernes 28 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21)

Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21) Horario: 19.30 horas

19.30 horas Edad: Adultos

Adultos Idioma: Gallego

Gallego Duración: 60 minutos

60 minutos Precio: Gratis. Inscripción obligatoria a través del correo electrónico bpneiravilas@vigo.org o a través del teléfono 986 26 77 59

Como ve a xeración dos millennials as súas raíces? Partindo da idea desas aldeas que se baleiran cada día, ButacaZero quere reflexionar sobre o que se perde e o que se mantén deste noso pasado na nosa vida diaria. Os tópicos galegos represéntannos ou non? Queremos fuxir deles ou en realidade nos aferramos? Cal é a nosa vida e que ten que ver coa imaxe estereotipada que de nós poden ter os de fóra?

¿Cuándo?: viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo de 2021

viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei)

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei) Horario: 20.30 horas

20.30 horas Precio: 13 euros (puedes comprar las entradas a través de este enlace)