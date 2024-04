Nunca es tarde para el amor y si no se que se lo digan a Antonio, un concursante de First Dates convencido de que a sus 73 años encontrará a la definitiva, la "verdadera". El participante acudió al restaurante para tener una cita y allí le explicó a Sobera cómo se había preparado: "Yo soy un picaflor y antes de venir al programa he tenido que hacer el amor", dijo.

El presentador no salía de su asombro mientras Antonio proseguía hasta convencerle de que la edad es sólo un número:"Estoy con mucho deporte, tengo 73 años, pero con mucho movimiento. Muy bien, muy feliz y muy contento. Muy lleno de vida, con mucha ilusión de seguir viviendo y adelante con todo", indicó. Esta regla también la aplica al amor donde asegura que no perdió baza. "He ido mejorando con los años. Muchas amigas... Es que las tengo ahí de...Sí, muy bien, muy satisfechas, muy contentas. (...) Todas son más jóvenes que mi hija, para empezar", indicó. Carlos Sobera desvela la única cita de 'First Dates' que no se pudo emitir: "Les dije que se fueran" El soltero aseguró que está quedando con cinco mujeres a la vez, pero que ahora quiere buscar pareja y dejar a las demás. "Busco una mujer sencilla, divertida, agradable, sonriente y llena de ilusión como la que tengo yo", añade. Su cita, Luisa, apareció más tarde en el plató y aseguró ser una persona "muy comprensiva", que se adapta a todo y no tiene conflictos. Además afirmó ser "muy coqueta". Antonio se puso nervioso con su presencia, le gustó. Sin embargo a ella no le pareció lo mismo: "Es un poco bajito para lo que a mí me gusta", confesó. Con todo, la cita fue un éxito. Pasaron una buena velada juntos y ambos dijeron que sí a una segunda cita para conocerse mejor.