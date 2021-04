El circo se instalará en Vigo durante el mes de mayo. Y habrá espectáculos para todos los públicos. Alguno de ellos, incluso subido de tono. Se trata del I Festival de Circo á Escena organizado por la Sala Ártika (Avenida de Beiramar, 113).

Durante los cuatro últimos fines de semana de mayo la sala de espectáculos acogerá una función diferente dentro del "Articklown". A continuación puedes ver una ficha con cada uno de ellos, vídeos, días de representación, horarios y precio de las entradas.

Benvidos ao teatro: senta e déixate levar. Este espectáculo comeza co nacemento dun pallaso. A palabra desaparece, a emoción e a improvisación convértense na linguaxe principal e, o tempo, transfórmase na urxencia por vivir. Cucko, só quere xogar, aprender, experimentar, fracasar… e, sobre todo, divertirse cun público que esqueceu que é iso de rir coma nenos. A risa é efémera e por iso a desexamos con tanta forza. Comeza o espectáculo!

¿Cuándo?: Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de mayo de 2021

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: A las 20.00 horas

A las 20.00 horas Edad: + 13 años

+ 13 años Duración: 50 minutos

50 minutos Precio: Desde 10 euros (puedes comprar las entradas aquí)

Este espectáculo nace da tolemia e idiotez dos seus protagonistas, Mirroska e Juanito. Estes son os dous clowns deste divertido mini circo que nace da fusión dos dous pallasos e do público. Un espectáculo que parte da maxia do teatro de rúa e onde as risas están aseguradas.

As personaxes irrompen en escena alborotando cas súas ganas de protagonismo. A partir de aquí, xorde a presentación, un número de maxia cómica, números de mazas, bolas e acrobacias mesturados con xogos participativos co público. Todo isto en clave de humor que fará que o público asistente goce da función.

¿Cuándo?: Sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021

Sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas

Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas Edad: + 3 años

+ 3 años Duración: 50 minutos

50 minutos Precio: Desde 8 euros (puedes comprar las entradas aquí)

Circanelo é teatro xestual, danza e acrobacia; é espontaneidade, sorpresa e diversión; entusiasmo, tenrura e enxeño. Unha personaxe de múltiples recursos que combina diferentes disciplinas tuteladas por un marcado rexistro clownesco para crear unha historia absurda sobre un artista coa intención de presentar o seu espectáculo.

O público o acompañará nesta viaxe por un mundo de emocións, xogo e improvisación, atentos ós conflitos de este paiaso que non dubida en exporse, en mostrarse para chegar a grandes e a nenos. Espectáculo versátil adaptable a calquera espazo escénico: sala, rúa e café teatro.

¿Cuándo?: Sábado 22 y domingo 23 de mayo de 2021

Sábado 22 y domingo 23 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas

Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas Edad: + 3 años

+ 3 años Duración: 45 minutos

45 minutos Precio: Desde 8 euros (puedes comprar las entradas aquí)

Que é o sexo? Que é o amor? É o sexo mellor que o amor? Por onde comeza o amor? Pódese amar a alguén se non te amas a ti mesmo?

Un espectáculo que aborda temas complexos e escabrosos dende unha perspectiva cómica, sen restarlles importancia, pero quitando o veo que a sociedade impón. Un show feminista e proLGTBQ+ (e todas as letras que queiras). A interacción constante co público crea unha atmosfera de comunicación na que flúe a emoción de ida e volta, entrando aos xogos que a artista propón e propóndoos con eles.

Un espectáculo que aborda temas complexos e mesmo semella que vamos para atrás en temas de educación emocional e sexual. Porque este show contén unha importante carga didáctica sexual. E… ¡non te preocupes, que o que pasa no show, quédase no show!