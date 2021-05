Cuatro días y 17 propuestas de ocio para celebrar el puente del Día das Letras Galegas 2021. Vigo acogerá este largo fin de semana multitud de actividades para todos los públicos: adulto e infantil. ¡Y la mayoría serán gratis!

Conciertos, visitas guiadas, circo, teatro, cuentacuentos, rutas de senderismo... la agenda desde el viernes 14 de mayo hasta el lunes 17 de mayo, Día das Letras Galegas, llega cargada. Además, buena parte de las actividades programadas girarán en torno a la poeta homenajeada este año: Xela Arias.

Guiada por quen a coñeceu e que hoxe asina a biografía de Xela Arias para Edicións Xerais, esta semblanza -ilustrada co recitado de poemas- pescuda en como nos comezos dunha nena escritora xa se albiscan os valores que guiarán o seu camiño: queimar vellos prexuízos, desouvir expectativas, aniquilar imposicións e non deixarse guiar polos modelos de segunda man. Mesmo se esas sendas difíciles non deixen ás veces á intemperie. A aventura radical de chegar a ser unha mesma.

¿Cuándo?: viernes 14 de mayo de 2021

viernes 14 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21)

Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21) Horario: 19.30 horas

19.30 horas Edad: Adultos

Adultos Idioma: Gallego

Gallego Duración: 60 minutos

60 minutos Precio: Gratis. Inscripción obligatoria a través del correo electrónico bpneiravilas@vigo.org o a través del teléfono 986 26 77 59

Contacontos para público familiar a partir de 3 años contado por Nanda Misa. Actividad integrada dentro de los actos del Concello de Vigo con motivo del Día das Letras Galegas 2021.

¿Cuándo?: Sábado 15 de mayo de 2021

Sábado 15 de mayo de 2021 Dónde: Verbum (avenida de Samil, 17)

Verbum (avenida de Samil, 17) Horario: 12.30 horas

12.30 horas Edad: A partir de 3 años (público familiar)

A partir de 3 años (público familiar) Duración: 50 minutos

50 minutos Precio: Gratis. A inscrición tramítase unicamente a través do Servizo de Atención Telefónica do Concello de Vigo - 010 (desde teléfono móbil: 986 81 02 60). De 8.00 a 20.00 horas.

La Federación de Comercio de Vigo en colaboración con la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo organizan el sábado 15 de mayo de 2021 varias actuaciones folclóricas gratis en diferentes puntos de la ciudad con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas. Todos serán a partir de las 12.00 horas.

Zona Centro (calle Progreso): "Os erdeiros dos morenos de Lavadores"

"Os erdeiros dos morenos de Lavadores" Zona Teis (delante del mercado): Arroases e Cernellas do Fiadeiro"

Arroases e Cernellas do Fiadeiro" Zona Náutico: (Montero Ríos): "Andaina das nosas rúas"

"Andaina das nosas rúas" Zona Calvario: (delante del mercado): "AFCV Andarela"

"AFCV Andarela" Zona Camelias (plaza de Independencia): "AF Corisco"

"AF Corisco" Zona Bouzas (Alameda): "AFCV Andarela"

La madre promete que siempre va a hacer lo necesario para que avance el hijo... y el niño da ocho pasos como ocho versos. Y así haremos nosotros con versos y relatos de Xela Arias, viajaremos al universo poético y narrativo de la homenajeada del Día de las Letras Gallegas del 2021. Xela no solo fue una gran poeta, también fue editora y una de las primeras traductoras profesionales. Su trabajo acercó a niños y niñas y también a los mayores, grandes autores de la literatura universal. Ocho pasos... ocho versos es un espectáculo de narración oral, con relatos y versos de Xela Arias.

¿Cuándo?: Sábado 15 de mayo de 2021

Sábado 15 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6)

Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6) Horario: 12.00 horas

12.00 horas Edad: + 4 años

+ 4 años Precio: Gratis (Inscripción previa en la biblioteca o en el teléfono 886 120 445)

El concierto se celebrará en el Centro Cultural de Beade el sábado 15 de mayo de 2021 a las 20.00 horas.

El domingo 16 de mayo la comunidad de montes de Coruxo organiza una jornada bajo el título "Achegamento ás aves". Inscripciones y dudas en el teléfono: 651967075. Las plazas son limitadas. Precio: 10 euros.

A actividade consiste nun xogo de probas e preguntas por equipos, co Día das Letras Galegas e Xela Arias como temática principal. Cada equipo irá tirando por quendas un dado de grandes dimensións no que figuran varias accións diferentes: DEMOSTRA O QUE SABES, PROBA, PICTIONARI, SORPRESA, A CREAR

¿Cuándo?: Domingo 16 de mayo de 2021

Domingo 16 de mayo de 2021 Dónde: Auditorio Municipal de Vigo (praza do Rei, 1)

Auditorio Municipal de Vigo (praza do Rei, 1) Horario: 11.15 horas

11.15 horas Edad: Entre 6 y 10 años (participará también el público adulto)

Entre 6 y 10 años (participará también el público adulto) Duración: Hasta las 12.45 horas.

Hasta las 12.45 horas. Precio: Gratis. A inscrición tramítase unicamente a través do Servizo de Atención Telefónica do Concello de Vigo - 010 (desde teléfono móbil: 986 81 02 60). De 8.00 a 20.00 horas.

Cun olliño aberto e o outro pechado os golfiños dormen, sempre atentos, dispostos a saltar en calquera momento e chegar ás nubes máis altas cos seus brincos, buscando o seu soño… Neste espectáculo Os Golfiños viaxarán por un mar de músicas cun repertorio moi variado, cantando novos temas e lembrando as súas cantigas de sempre. Enriba do escenario, un teclado (Jesús Moares Lameiro) e a voz de Elena Paz. Nesta viaxe, na procura do soño dos golfiños haberá tempo para bailar, xogar, cantar, rir e soñar, gozando todos e todas en familia deste divertido concerto. Unha oportunidade para volver a casa feliz, cun sorriso nos beizos, cantarruxando novas melodías, e valorar esas pequenas cousas da vida que nos unen. Soñemos cos Golfiños…

¿Cuándo?: Domingo 16 de mayo de 2021

Domingo 16 de mayo de 2021 Dónde: Auditorio Municipal de Vigo (praza do Rei, 1)

Auditorio Municipal de Vigo (praza do Rei, 1) Horario: 12.45 horas

12.45 horas Edad: A partir de 3 años (público familiar)

A partir de 3 años (público familiar) Duración: 45 minutos

45 minutos Precio: Gratis. A inscrición tramítase unicamente a través do Servizo de Atención Telefónica do Concello de Vigo - 010 (desde teléfono móbil: 986 81 02 60). De 8.00 a 20.00 horas.

Este espectáculo nace da tolemia e idiotez dos seus protagonistas, Mirroska e Juanito. Estes son os dous clowns deste divertido mini circo que nace da fusión dos dous pallasos e do público. Un espectáculo que parte da maxia do teatro de rúa e onde as risas están aseguradas.

As personaxes irrompen en escena alborotando cas súas ganas de protagonismo. A partir de aquí, xorde a presentación, un número de maxia cómica, números de mazas, bolas e acrobacias mesturados con xogos participativos co público. Todo isto en clave de humor que fará que o público asistente goce da función.

¿Cuándo?: Sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021

Sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas

Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas Edad: + 3 años

+ 3 años Duración: 50 minutos

50 minutos Precio: Desde 8 euros (puedes comprar las entradas aquí)

Bestia es la palabra clave de la pieza. La Bestia política y económica, la Bestia social, lo que ha dejado la Bestia en nuestros cuerpos, mi propia Bestia. La mirada se sitúa en el contexto socio-político actual, hoy. Cómo está construido el sistema, cómo nos afecta, cómo nos relacionamos con él, cómo podemos evidenciar a la Bestia, cómo podemos destruir la evidencia.

¿Cuándo?: Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Teatro Ensalle (Chile, 15)

Teatro Ensalle (Chile, 15) Horario: 20.00 horas

20.00 horas Precio: 10 euros (puedes comprar las entradas a través de este enlace)

Nuevo concierto del Festival TerraCeo 2021 en Vigo. Esta vez será Andrés Suárez quien actúe, por partida doble (viernes y sábado) en la terraza del Auditorio Mar de Vigo. Puedes consultar el precio, entradas y horarios de este y del resto de conciertos programados en el enlace bajo estas líneas.

Desde el sábado hasta el lunes 17 de mayo el Museo do Mar organizará multitud de actividades infantiles con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas. Todas son gratis pero es preciso inscripción previa. Puedes consultar cada actividad y sus horarios en el documento bajo estas líneas.

Desde el sábado hasta el lunes 17 de mayo el Museo do Mar organizará visitas guiadas y gratis en Centro Arqueológico Salinae (Rosalía de Castro) con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas. Es preciso inscripción previa. Puedes consultar cada actividad y sus horarios en el documento bajo estas líneas.

¿Cuándo? Domingo 16 de mayo de 2021

Domingo 16 de mayo de 2021 Punto de encuentro: Campos de fútbol de Santa Mariña. Recomendado el acceso desde Ramón Nieto, Avda Santa Mariña y Subida a Cotogrande. Evitar IFEVI por motivo da aglomeración en el acceso a la vacunación.

Campos de fútbol de Santa Mariña. Recomendado el acceso desde Ramón Nieto, Avda Santa Mariña y Subida a Cotogrande. Hora de registro de entrada: 9:30 h. Salida: 9:45 h. Finalización: 12:15 h. (aprox).

9:30 h. Salida: 9:45 h. Finalización: 12:15 h. (aprox). Recorrido corto: 4,6 km; pendiente media 7.1%; dificultad baja | Recorrido largo: 8 km; pendiente media 6,2%; dificultad baja.

4,6 km; pendiente media 7.1%; dificultad baja | 8 km; pendiente media 6,2%; dificultad baja. Concierto (12:30): Fiadeiro y Sons das Ferriñas.

El número máximo de participantes en cada ruta es de 100 personas. Las inscripciones, gratis, podrán realizarse desde el lunes anterior a su celebración a través del teléfono 010 (986 81 02 60). Empadronados en Vigo: de lunes a miércoles, de 8.00 a 20.00 horas. No empadronados: jueves

O Consello da Cultura Galega convoca un ano máis na véspera do 17 de maio, o Concerto das Letras Galegas que nesta ocasión nos leva ao Concello de Vigo da man de Xela Arias. Este é un concerto para Xela, amante da música, da poesía e de borrar barreiras. Velaquí música, literatura e imaxe. Creación contemporánea para calquera idade ofrecida por artistas novos e innovadores, porque Galicia ten a mellor mocidade que unha sociedade poida desexar e o Consello da Cultura Galega, coma Xela, confía no seu potencial creador e, por iso, encarga este espectáculo aos novísimos Laura LaMontagne & PicoAmperio. Unha creación orixinal para unha autora orixinal.

¿Cuándo?: Domingo 16 de mayo de 2021

Domingo 16 de mayo de 2021 Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Horario: 20.00 horas

20.00 horas Precio: Gratis. Entradas en www.teuticket.com

Co gallo do Día das Letras Galegas e do Día Internacional dos Museos, celebraremos “Xornadas de portas abertas” , con visitas especiais guiadas e realización de actividades: Día da Letras Galegas 2021: dedicado a Xela Arias.

Entre a programación especial :

“Apañando verbas perdidas”: recollida de vocábulos en desuso.

Actividades para nenos: murais sobre a figura da homenaxeada.

Entrega de premios dos nosos IX Concurso de Relatos para nenos/as de E.P e

E.S.O e do VIII Concurso Fotográfico. Presentación do catálogo “A mesa farta” e conferencia “Cultura gastronómica galega. As mulleres como protagonistas”, a cargo de Xavier Castro.

Día Internacional dos Museos

Actividades acordes co lema deste ano “O futuro dos museos: recuperar e reimaxinar”.

A obra materialízase nun acto tremendamente quebrantador, que traslada ao espectador ao núcleo da emoción irracional, onde ten cabida un diálogo interno no que a propia autora, por voz propia e a través da intervención dos diferentes elementos escénicos, acompáñanos a percorrer as temáticas máis recorrentes na súa obra.