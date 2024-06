La Policía de Cangas amaga con no vigilar las urnas, a las que están citados hoy 48.799 morracenses

Víspera convulsa de la cita con las urnas para decidir el Parlamento europeo, a la que están llamados hoy 48.799 ciudadanos morracenses. La intención de la Policía Local de Cangas de no actuar en ningún servicio extraordinario pondría en jaque la vigilancia de los colegios electorales, aunque finalmente la plantilla tomó en consideración las advertencias que la Secretaría del Concello trasladó a la alcaldesa, Araceli Gestido, y al jefe policial, Alberto Agulla, y se activó la orden de participar en el dispositivo de seguridad previsto. El operativo consta de nueve agentes municipales a pie de colegios y una patrulla itinerante de refuerzo para asistirlos en caso necesario, que se reparten en turnos de 8.00 a 14.30 y de 14.30 a 21.00 horas. También habrá un fuerte despliegue de efectivos de la Guardia Civil para evitar incidentes y actuar si se producen.

“Tendo constancia de que por parte da Policía Local non se ten intención de levar a efecto o dispositivo de seguridade previsto para as Eleccións Europeas 2024 no municipio de Cangas, lémbrase que de conformidade co artigo 13.2 da LOREX os Concellos teñen a obriga de poñer a disposición da Xunta Electoral de Zona os medios persoais e materiais necesarios para o exercicio das súas funcións. Así mesmo, o artigo 92 da citada norma indica que as forzas de policía destinadas a protexer os locais das seccións prestarán ó presidente da mesa, dentro e fóra dos locais, o auxilio que este requira”, expone textualmente el informe de la secretaria del Concello remitido a la regidora y al inspector jefe de la Policía.

En consecuencia, la máxima responsable jurídica del consistorio insta a “adoptar as medidas necesarias para que no día de mañá, 9 de xuño, día de celebración das Eleccións Europeas 2024, pola Policía Local se ofrezan os medios adecuados para que o proceso electoral poida efectuarse con todas as garantías e as presidencias das mesas teñan a súa disposición o corpo da policía no exercicio do seu cometido”. Añade que en los procesos electorales “os funcionarios locais temos un deber co Estado e co noso sistema democrático independente de calquera reclamación sindical”, motivo que estaría detrás de la decisión de la práctica totalidad de la plantilla de no realizar ninguna tarea más allá de su trabajo ordinario y de hacerlo sólo si recibe órdenes concretas por escrito.

“Os funcionarios temos un deber ao marxe de calquera demanda sindical”

La alcaldesa acogió “con lóxica preocupación” las intenciones policiales de no participar en el dispositivo, la misma que le hicieron llegar desde la Subdelegación del Gobierno, que además asume el pago de la retribución extraordinaria por esta jornada electoral, unos 160 euros por cada agente. En todo caso, Araceli Gestido se limita a “aplicar as instruccións” de Secretaría para garantizar los derechos de todos los ciudadanos en esta jornada electora, y da por hecho que será así.

Las desavenencias con la plantilla de la Policía Local no son nuevas, y entre los ejemplos más recientes está su rechazo a regular el tráfico en los accesos a las playas del rural por considerar que no son de su competencia, aunque los agentes aplican “con desigual dedicación” la orden de la alcaldesa.

En el conjunto de la comarca de O Morrazo están citados a las urnas 48.799 vecinos –22.409 en Cangas, 16.313 en Moaña y 10.077 en Bueu–, incluidos los residentes de otras nacionalidades de la Unión. Son 675 más que en las últimas elecciones europeas, celebradas en mayo de 2019 con un censo de 48.124. En Cangas hay 33 mesas repartidas en 33 colegios electorales para atender a los 22.409 vecinos llamados a las urnas, de los que 78 proceden de otros países de la Unión Europea. Los colegios con más inscritos están en el IES de Rodeira, el Ceip Nazaret y San Roque y la Casa da Cultura, y el que menos, el Ceip Espiñeira-Aldán y Monte Carrasco.

Moaña, como en cada elección, se destaca en la comarca con 26 mesas electorales, distribuidas en un total de 18 colegios a lo largo y ancho de todo el municipio. En esta villa están por ejemplo los dos centros de votación con menos electores de la comarca. Se trata de Ameixoada con solo 243 votantes y A Fanequeira, en donde están inscritos 276 electores. Por el contrario, entre los colegios con más electores destacan el IES As Barxas con 1.936, así como el Ceip Reibón o el Clube de Xubilados de Moaña con 1.117 y 1.113 respectivamente.

En Bueu, por su parte, hay 17 mesas electorales repartidas en doce colegios, con un total de 10.077 personas citadas, 72 menos que hace cinco años. El más concurrido es el ubicado en el Centro Social do Mar, que es el único en el que hay tres mesas con 584, 662 y 590 electores respectivamente.

