El 061 abrió 29 incidencias a Ambulancias do Atlántico por la prestación del servicio con sanciones económicas

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, confirmó hoy en el Parlamento, en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG, Montse Prado, sobre el conflicto de las ambulancias en el área sanitaria de Vigo, que afecta a Cangas y Moaña, que la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061 había registrado 29 incidencias contra la concesionaria Ambulancias do Atlántico con sanciones consistentes en el 3% de la facturación mensual y amonestaciones con apercibimeinto de subsanación por irregularidades en el cumplimiento de la prestación. Añadió que de las registradas, al margen de las que puedan ser incoadas por los incidentes del último mes, ninguna era muy grave, con un reparto del 48% de graves y del 52% de leves. Respondió así a la intervención de la diputada nacionalista que reprochó el muro y los oídos sordos que el PP siempre ha hecho cuando en reiteradas ocasiones fue advertido del problema en este servicio, con una empresa concesionaria que ya había protagonizado escándalos en otras parte del país como Castilla y Aragón, con impagos e irregularides, por lo que era "normal" que lo siguiera haciéndolo aquí.

La diputada del BNG Montse Prado en el debate esta mañana. / Fdv

La diputada nacionalista preguntó cómo es posible que la Xunta hubiera permitido que se llegara a la situación actual en el servicio, denunciada por los trabajadores con impagos de nóminas y retrasos a lo largo del último año, a proveedores de oxígeno medicinal, a empresas de lavado, de limpieza, a talleres, a renting, impagos de intereses bancarios, de alquiler de locales, también a la Seguridad Social, generando una deuda que Montse Prado cifró en alrededor de 500.000 euros. En este sentido reclamó información sobre si desde la Xunta se había fiscalizado a la empresa, si se hacía seguimiento con inspecciones y cuáles habían sido los resultados.

La primera respuesta de la secretaria xeral no aportó ninguna contestación concreta a estas preguntas, es más sirvió para que Montse Prado criticara que a pesar de todas las denuncias constantes por los incumplimientos de la empresa, se le siguiera prorrogando el contrato. Natalia Lobato hizo balance cronológico del contrato del transporte urgente realizado por la Fundación del 061 con Ambulancias do Atlántico, que se suscribió el 22 de octubre de 2021 por un período de cuatro años hasta el 21 de octubre de 2023, pudiendo ser prorrogado por un año hasta octubre de 2024. Confirmó que como el contrato finalizaba este octubre de 2024, el 061 tramitó un nuevo expediente de contratación a través de un procedimiento abierto, al que se presentó esta empresa como única licitadora y, efectivamente, se le adjudicó el contrato. Sin embargo en el plazo de 10 días hábiles para presentar documentación, Ambulancias do Atlántico no presentó nada y el lote se declaró desierto. Explicó que fue entonces cuando el 061 llevó al Consello de la Xunta del pasado lunes día 13 de mayo, la contratación por tramitación de emergencia del servicio, por un perídio de 6 meses prorrogado por otros tres, mienbtras que se tramita el nuevo contrato del servicio por procedimiento abierto. Lobato confirmó que la próxima semana estaría adjudicado el contrato de emergencia, mientras sigue el procedimiento de licitación en todas las áreas sanitarias que incluyen las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del nuevo covenio colectivo del transporte sanitario, publicado en enero de 2024.