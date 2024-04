La propiedad informa al gobierno de Cangas que el Bosque Encantado de Aldán no está en venta

Forzado por la oposición municipal, que pretendía sacar rédito político del Bosque Encantado de Aldán, el gobierno local convocó una reunión para debatir sobre el futuro del mismo que está en manos privadas. Duró poco la reunión. Se encargó de ello el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, que dijo que el Bosque Encantado de Aldán no estaba en venta, que se había puesto en contacto con los actuales propietarios, que le aseguraron que las noticias que había surgido la semana pasada eran falsas, tanto en lo que se refiere a que la finca de O Frendoal estuviera en venta como a que los propietarios se llevaran mal.

Antón Iglesias afirma que otra cosa es si alguien acude a la actual propiedad con una buena oferta, algo que no se produjo. En la reunión de portavoces -no junta de portavoces- se lamentó que la propiedad no hiciera público un comunicado desmintiendo que esta finca estaba en venta. Así que todo sigue igual. La propiedad espera una colaboración del gobierno local que no llega.

Ahora mismo, en la zona no se puede construir, la parte baja del río Orxas está protegida por Augas de Galicia y la de arriba es de aprovechamiento forestal. La finca es de acceso libre desde el año 2008, cuando pasó a ser propiedad de la firma Promalar y su dueño, Juan Lago, cedió su uso durante tres años al Concello de Cangas en gesto de buena voluntad con la alcaldesa de aquel entonces, Clara Millán (BNG).

El castillo del Bosque Encantado de Aldán / Gonzalo Núñez

También es cierto que en la época en la que gobernó el Partido Popular, tras regresar José Enrique Sotelo a la alcaldía, no hubo intento alguno de adquirir la finca, como tampoco hizo nada el gobierno ni de Xosé Manuel Pazos ni el de Victoria Portas, que pidió al gobierno local explorar la posibilidad de comprar la propiedad.

Ayer también hubo junta de portavoces para tratar los asuntos que van a ir al pleno, entre los que irá el acuerdo plenario necesario para solicitar la concesión de las naves de Córdoba, en el entorno de Ojea, y también la gestión para obtener los terrenos para la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS).

