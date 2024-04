El calor devuelve la afluencia a las playas con chiringuitos instalados pero sin poder abrir

Con cielos despejados y temperaturas acercándose a los 30 grados, O Morrazo afronta su primer fin de semana de primavera con predicciones meteorológicas de verano y previsible éxodo de visitantes a sus playas, donde se encontrarán algunos chiringuitos instalados, aunque cerrados para cumplir la normativa de Costas que fija el inicio de la temporada a partir del 1 de mayo y el 31 de octubre como fecha límite para cerrar y desmontar. El organismo estatal y los concellos permitieron la actividad en Semana Santa en aquellas instalaciones donde había un solo demandante por puesto y por lo tanto no debe haber conflicto a la hora de autorizarlo, pero obligó a cerrarlas tras la tregua festiva y deberán permanecer inactivas hasta que remate abril.

Costas aún no ha notificado oficialmente a los solicitantes la adjudicación de esas instalaciones de playa, reconoce el concejal de Medio Ambiente de Cangas, . En Cangas son 24, que suman alrededor de 1.000 metros cuadrados entre quioscos cerrados y terrazas, aunque solo dos de ellas, en Rodeira y Balea, estuvieron activas algunos días de Semana Santa debido al mal tiempo para este tipo de negocios. Algunos hosteleros sondearon la posibilidad de abrir ahora para resarcirse, pero las bases de la convocatoria establecen que no puede ser antes del 1 de mayo ni después del 31 de octubre, aunque Cangas adelanta esa fecha tope al 30 de septiembre pues considera que la actividad ya es testimonial.

La playa de Rodeira contará con tres chiringuitos entre mayo y septiembre, uno de ellos para alquiler de tumbonas. En Vilariño habrá cuatro. Nerga contará con dos instalaciones veraniegas, una de ellas para alquiler de tablas de paddle surf. También habrá dos en Liméns, al igual que en Barra y su entorno, mientras que se instalará un chiringuito en Melide, Areamilla, A Testada, Areamán, O Porto-Santa Marta, A Congorza y O Couñal, en Donón.

Personas paseando ayer al lado del chiringuito de la playa de Rodeira, en Cangas. / Santos Álvarez

Estas instalaciones en dominio público terrestre del término municipal de Cangas supondrán unos ingresos aproximados de 70.000 euros para Costas del Estado y el Concello, que aplican un canon de 70 euros por metro cuadrado. De esa cuantía, la administración estatal cobra 40 euros y la municipal, 30.

Ciclista junto al chiringuito A Xunqueira, que no es de temporada. / Santos Álvarez

En Moaña, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, asegura que no tienen constancia de las autorizaciones otorgadas por Costas para los chiringuitos de esta temporada y que alguna caseta abierta en A Xunqueira no es kiosco de temporada, sino que tiene licencia de actividad, por si diera lugar a equívocos. Por lo que respecta al estado de las playas, añade que hoy tienen previsto pasar la máquina limpia playas y ayer dice que se fue a recoger las ramas más grandes. El Concello ya había preparado sus playas para la Semana Santa, con la reconstrucción de las pasarelas en mal estado, aunque el tiempo entonces no acompañara. Sigue en obras por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo la playa de O Cocho para la rehabilitación del talud que cayó sobre el arenal.

En Bueu una de las zonas más concurridas es el conjunto que forman las playas de Agrelo y Portomaior. El mal tiempo de la semana pasada contribuyó a agravar la situación del tramo inicial del paseo, con la caída de uno de los árboles sobre el arenal. Esta zona se encuentra en una situación precaria desde el mes de febrero y finalmente será el Concello de Bueu quien asuma su reparación antes del verano.

Retiran la pasarela de acceso a la playa de Liméns El Concello de Cangas reparó ayer la rampa de acceso a la playa en Liméns, aprovechando estos días de buen tiempo, tanto para realizar las obras, como para acoger a bañistas. La zona es competencia de Costas, pero siempre se ocupó el Concello de realizar las tareas de mantenimiento. Los trabajos consistieron en la reparación de pasarela de madera existente que da acceso a la playa, mediante desmontaje en varios tramos de la misma para reparación de los apoyos que la sujetan, así como se retirarán las tablas deterioradas y se colocarán nuevas tablas. Hay que mencionar que para esta pasarela se utilizaron tablones en buen estado que se habían retirado del paseo de madera de Rodeira. Por cierto, que hay muchas tablas acumuladas, pero que corren riesgo de pudrirse porque no fueron apiladas de forma correcta en el momento de llevarlas a la Granxa Escola A Rúa. El presupuesto de la obra asciende a 2.789,05 euros. Ayer fue visitada por la tarde por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; la primera teniente de alcalde, Iria Malvido, y el concejal de Turismo, Noël Malvido.

Suscríbete para seguir leyendo