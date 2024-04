El millo corvo derriba fronteras

La vigesimocuarta edición del Encontro Degustación do Millo Corvo de Meiro celebró ayer su día grande con una notable afluencia de público y demostrando que el preciado cereal ya derriba fronteras, tanto gastronómicas como geográficas. Así se hizo patente con la elaboración de platos de la cocina mexicana a base de millo corvo, pero también con la presencia de Julen Alzelay, emprendedor vasco en el mundo del maíz que ha apostado por llevar este producto a Euskadi y por comercializarlo a través de las dos marcas de las que es propietario.

“Vengo a aprender, a adquirir vuestros conocimientos”, comentó ayer mientras elaboraba con mimo unos huevos fritos con migas y chorizo. Alzelay repite experiencia, ya que el año pasado adquirió 200 kilos de millo corvo para llevárselos a su tierra. Este año se llevará ni más ni menos que una tonelada y media. Inicialmente le ha dado salida a través de Ekotalo, marca que produce y comercializa el talo, una especie de oblea de maíz típica de Euskadi y con cierta similitud con las arepas de Sudamérica. Pero ahora, con la marca Maiziam, espera desarrollar otros productos con el maíz como base. “No solo queremos harina, sino otras elaboraciones, como el cuscús o las galletas. Y todas sin gluten”, subraya.

Ana Berta Gama y Dolores Estévez con comida mexicana. / Santos Álvarez

El colofón es que ha implantado el millo corvo en los cultivos de su comunidad autónoma. “Costó al principio, porque la gente está acostumbrada al blanco”, admite. Pero este año ya se han producido 700 kilos de millo corvo en fincas distribuidas por las tres provincias vascas e incluso en el País Vasco francés.

La carpa registró un lleno en varios momentos de la jornada de ayer. / Santos Álvarez

En paralelo la mexicana afincada en Bueu Ana Berta Gama –acompañada por su amiga Dolores Estévez– ofrecía ayer en su puesto comida típica de su país con el millo corvo como base. Tortillas y quesadillas elaboradas con millo corvo para que los visitantes pudiesen elaborar sus propios petiscos a base de pasta de frijoles, guacamole, pico de gallo y salsa, con pimiento picante a mayores para los más atrevidos.

Un momento de la actuación de los Pandereteir@s do Arco de Vilanova. / Santos Álvarez

La propuesta gastronómica más novedosa incluyó petiscos de jabalí y tostas vegetales o con pescado, y se completó con el menú habitual, con platos que son apuestas seguras como los huevos fritos con pan de millo; las empanadas de bacalao, zorza, berberechos y zamburiñas; los panes; o los dulces como la bica y las galletas.

La oferta debió de ser del gusto del público, que no hizo caso de las previsiones de mal tiempo y acudió en muy buen número durante prácticamente toda la jornada para disfrutar de la música de los Pandereteir@s do Arco de Vilanova (O Hío) y de las actividades paralelas. Entre ellas hubo un obradoiro de quesos veganos a cargo de Laura Maletta, otro de títeres con Lili Hilando Sueños, otro de iniciación al handpan con Rafael Tubío y uno de Julen Alzelay que sustituyó al previsto de elaboración de jabones con aceite usado. Para rematar, un concierto de The Tetas Van. Hoy la jornada comienza con una ruta por los Muíños do Canudo y seguirá con la apertura de la ecotaberna a las 11.30 horas.

