El millo corvo invita a la mesa a su peor enemigo

La aldea de Meiro vive su fin de semana grande. Ayer comenzaron las actividades del XXIV Encontro Degustación do Millo Corvo, con una ruta hasta los molinos de agua de O Canudo y con una muíñada y foliada por la tarde. Hoy se abre la carpa en la explanada de la Casa da Aldea y con ella la ecotaberna, en la que se podrán degustar los platos elaborados con la harina obtenida a partir de esta variedad de maíz. Una de las novedades de este año es que entre ese menú se podrán degustar tapas elaboradas con jabalí, un animal que cada año tiene en jaque a la Asociación Cultural Meiro.

Reza el dicho que si no puedes con el enemigo únete a él. La Asociación Cultura Meiro ha decidido seguir este año una estrategia parecida con el jabalí, un animal que mantiene una curiosa dualidad con el millo corvo. Por un lado, es su principal enemigo por sus ataques a las fincas en las que siembra el maíz. Unos ataques que, por otro lado, también lo convierten en su principal admirador porque no pierde ocasión de darse un banquete con las espigas del millo corvo. “Hace tiempo que la gente nos decía que por qué no le hincábamos el diente al jabalí y este año lo vamos a hacer: aprovecharemos para servir petiscos o tapas con jabalí”, contaba ayer con un punto de humor la presidenta de la Asociación Cultural Meiro, Victoria Martínez.

El colectivo planta esta variedad en tres fincas de la aldea –Casal Maior, Barreiros y Chans– y la siembra y los posteriores trabajos para que la cosecha salga adelante requieren un importante esfuerzo. Si ese trabajo no fuese ya suficiente desde la asociación se enfrentan a un reto a mayores: las incursiones del jabalí. “Este año no nos causó muchos problemas, pero porque todas las noches hacíamos lo que nosotros llamamos la ruta del jabalí: hay que recorrer las fincas y dejamos colonia, desodorante y llevamos a los perros para que dejen su olor y espanten al jabalí”, explicaba ayer José Antonio Pastoriza, que durante la mañana ejerció como muiñeiro y profesor en la ruta didáctica organizada con el IES Johan Carballeira.

José Antonio Pastoriza explica a los jóvenes el funcionamiento del molino de agua. / Gonzalo Núñez

Más de una treintena de alumnos de 2º de ESO subieron andando desde el centro hasta los molinos de agua de O Canudo. Allí pudieron comprobar como se aprovecha el caudal del río Frade para mover el rodicio o “reducio”, una pieza situada en el “inferno” [la parte abierta donde desemboca el agua y situada en la zona baja del molino] y esa energía se transmite a la parte superior a través de una vara. De esta manera se hace girar de manera continua la “mó”, una especie de pesada tapa de piedra que en contacto con el pie –también de piedra y fijo en el suelo– tritura el grano para convertirlo en harina. “La mó es regulable: si la acercamos mucho al pie la harina que se obtiene es muy fina. Es la que se usa para elaborar pasteles y antiguamente también era para alimentar a los bebés. Si separamos un poco más la mó del pie la harina es más rugosa, que es la se emplea para el pan”, explicaba José Antonio Pastoriza al alumnado.

Los preparativos para la queimada, en la muíñada de ayer. | // G.NÚÑEZ / david garcía

La muiñada continuó por la tarde, con una combinación de gastronomía y música. Mientras el molino seguía girando, fuera había filloas de millo corvo con chorizo, bocadillos, bebida y una foliada. Y antes de cerrar la jornada no podía faltar la tradicional queimada y su conjuro.

La parte fuerte de la programación del Encontro Degustación do Millo Corvo comienza hoy, con la apertura a las 11.30 horas de la ecotaberna en el entorno de la Casa da Aldea de Meiro. A lo largo del día también será posible degustar otras especialidades en las que el millo corvo se fusiona con otras culturas gastronómicas, como la de País Vasco, México o Venezuela. El programa para hoy incluye la presentación de la edición limitada de la cerveza de millo corvo elaborada por la maestra cervecera Marta Galán (12.00 h); la actuación musical de Pandereteir@s do Arco de Vilanova (13.30 h); un taller de quesos veganos (16.00 h); otro de monicreques con material reciclado (17.00 h); una charla sobre los eólicos (18.00 h); un taller sobre elaboración de jabones con aceite usado (19.00 h); y otro de iniciación al handpan (20.00 h). La jornada concluirá a las 21.00 h con el concierto de The Tetas Van.

Suscríbete para seguir leyendo