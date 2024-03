El cerco urge abrir la sardina, que llena sus redes pero está obligado a devolver al mar

El mar vuelve a estar lleno de sardina, pero la flota del cerco solo puede “ver para ella”. Verla y devolverla al mar cada vez que llena sus aparejos y redes. Los armadores se quejan por la falta de decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para adelantar la fecha de apertura de la pesquería en la zona noroeste y en el Cantábrico, una medida que sí adoptó en el sur para el Golfo de Cádiz. “Lo que está pasando no es justo. Los barcos del cerco de poca quilla [de menor porte y dimensiones] están sin poder pescar porque no se pueden desplazar al Cantábrico a la campaña de la xarda o caballa y en las rías lo único que hay es sardina, que no deja entrar a otras especies”, argumenta el presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas. Este asunto se tratará en la próxima reunión de la federación, prevista para el sábado.

La petición de la flota del cerco pasa por adelantar la apertura de la campaña de la sardina (sardina pilchardus) y ofrecer una alternativa a las embarcaciones que por sus dimensiones no pueden desplazarse al Cantábrico, que es donde se desarrolla la campaña dirigida de la xarda. “No entendemos por qué no se atiende esta demanda del sector: ahora mismo el mar está lleno de sardina y los barcos del cerco prácticamente están condenados a no pescar”, critica José Manuel Rosas.

A mayores, desde el sector consideran incomprensible la decisión de reducir la cuota asignada a España y Portugal para este año 2024, con una minoración de 12.000 toneladas con respecto al año pasado. Según la resolución del ministerio, ese recorte se debe a la “recomendación científica y el enfoque precautorio de la regla de explotación para la sardina ibérica evaluada por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar” [ICES, en sus siglas en inglés]. Un tijeretazo que también afecta a la xarda.

Sin embargo, desde la Federación de Confrarías de Pontevedra y el propio sector ponen en duda esas estimaciones. “No sabemos cómo se hacen esos estudios ni las prospecciones, pero la realidad es que el mar está lleno de sardina, que además no deja entrar a otras especies”, insiste José Manuel Rosas.

La tripulación del "Manolito III" a punto de salir ayer al mar, en Bueu. / Gonzalo Núñez

"Podemos coger de todo, pero lo único que encontramos es sardina"

De ello dan fe los seis barcos del cerco que componen la flota “cerquera” de Bueu. “En teoría podemos coger de todo: jurel o xurelo, bogas, caballa, boquerón... Pero lo único que encontramos es sardina”, se lamentan. El mejor ejemplo lo vivió hace unos días uno de estos armadores. “Bajó hasta la frontera con Portugal, a la altura de la desembocadura del río Miño, para coger bucareu y en cada lance lo único que subía era sardina”, ilustran desde el puerto bueués.

Esta solicitud no es nueva. El año pasado ya se registró una situación similar y finalmente desde el ministerio se acabó adelantando la apertura de la sardina. “No se entiende que no se acepte aún esta petición. Se trata de ayudar a las economías menos favorecidas y en este caso los barcos del cerco están sin apenas poder pescar”, argumenta Rosas.

La resolución ministerial, fechada el 29 de febrero, justifica el adelanto de la apertura en el Golfo de Cádiz debido una solicitud de la flota de la zona, con el objetivo de hacerla coincidir con el inicio de la campaña del boquerón. En el caso del noroeste y Cantábrico se limita a apuntar que “en próximas fechas se publicará la resolución que dará inicio de la pesquería de sardina ibérica, que establecerá así mismo los oportunos topes de captura y desembarque”. Para estos caladeros la cuota asignada es de 8.317.392 kilos a repartir entre el cerco y aquellos barcos que utilicen artes “altamente selectivas, como el racú y la piobardeira”. A mayores se reservan 406.663 kilos para los buques que utilicen artes de xeito, que debido a sus “especiales características” puede pescar a lo largo de toda la campaña hasta agotar el cupo establecido.