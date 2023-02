La presencia “desmesurada” de sardina impide al cerco pescar otras especies y urge abrir ya la campaña

“Sin pesca”. “Sin pesca”. “Sin pesca”. Esta es la nota que dejan prácticamente cada día los barcos del cerco de Bueu en las oficinas de la lonja. Salen al mar alrededor de las seis de la tarde y antes de la medianoche están de nuevo en puerto sin apenas capturas. Y no es porque no haya pescado en el mar. Pero en estos momentos ese mar parece estar colonizado por la sardina, o en su defecto por la xouba, y son especies que no se pueden capturar hasta el 1 de abril. La flota del cerco de las Rías Baixas, como la de Bueu, urge al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que adelante esa apertura para que el sector pueda trabajar y hacer frente a los costes de su actividad. Una petición que apoyan desde las cofradías y la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra. Ayer mismo su presidente y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, reclamaba a la Secretaría General de Pesca esa apertura “con la máxima premura”.

La mayoría del sector del cerco para dos meses entre finales del año y principios del siguiente, un periodo que se aprovecha para la puesta a punto de los barcos, pequeñas reparaciones y durante ese periodo las tripulaciones van al paro. Pero desde que a principios de febrero los cerqueiros regresaron al mar las capturas son pírricas, como explican barcos con base en Bueu. En estos momentos hay un gigantesco banco de sardina en las rías, una presencia “tan desmesurada” que impide la entrada y la presencia de otras especies, como podría ser el jurel. El problema para el sector es que la campaña de la sardina no comienza hasta el 1 de abril y todas las capturas tienen que devolverse al mar. “Sueltas el aparejo y lo único que subes es xouba, xouba y más xouba”, cuenta Manuel Blanco, el armador y patrón del “Manolito III”, con base en el puerto de Bueu. Este veterano marinero cuenta que hace apenas una semana la presencia de sardina en la ría de Pontevedra era tal que “incluso llegaba en masa al lado de la playa de Mourisca, casi varaba de tanta que había”. “No solo eso, veías a pájaros como el mascato sumergirse en el mar y salir con dos o tres ejemplares en el pico”, añade. La actual situación es una paradoja: las tripulaciones tienen que volver a puerto con sus redes vacías pese a estar navegando, literalmente, sobre un mar de abundancia. “Las evidencias son claras, cuando hay una especie con una presencia tan desmesurada, como ocurre ahora con la sardina, no deja entrar a otras”, explica el patrón mayor de Bueu. Esta situación también afecta a la flota de Portugal, pero con una diferencia. “Allí el Gobierno está pagando a las tripulaciones por este paro. Aquí pedimos una medida similar o que al menos se adelante al mes de marzo la apertura de la sardina para que podamos trabajar y comer”, explican desde el cerco de Bueu, donde hay seis embarcaciones que se dedican a este oficio. La posibilidad de amarrar y mandar la tripulación está descartada. “Venimos de parar dos meses y los marineros ahora no tienen derecho a paro”, explican. Los barcos más grandes tienen la posibilidad de desplazarse a partir de marzo al Cantábrico a por el bocarte y a por la caballa, una alternativa que para la flota de porte más pequeño es totalmente inviable. Para ellos la única alternativa pasa por un cambio en las fechas de la campaña y adelantar la pesca de la sardina al mes de marzo. “Si no vamos a seguir saliendo al mar a pasear. Estamos regresando a puerto antes de la medianoche, cuando lo normal sería arribar entre las tres y cuatro de la madrugada”, cuentan las tripulaciones. Menos de 1.000 kilos de jurel en las lonjas de O Morrazo en lo que va de año La Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra realizó en los últimos días una consulta entre los pósitos para que propusiesen una fecha de reapertura y sus propuestas de topes de capturas diarias. La petición mayoritaria pasa por abrir cuanto antes la pesquería de la sardina ibérica y así se lo transmitirá José Manuel Rosas a la Secretaría General de Pesca, que ahora ocupa María Isabel Artime García. La presencia de otras especies diana del sector del cerco en las lonjas y las plazas de abastos es de momento poco menos que testimonial. Según los datos de Pesca de Galicia, en lo que va de año apenas se capturaron y subastaron menos de 1.000 kilos de jurel en O Morrazo: 476 kilos y una facturación de 2.200 euros en Bueu y 238 kilos y 730 euros en Cangas. Esta situación pone en riesgo la viabilidad de estos barcos, cada uno de los cuales constituye una pequeña empresa. “Es imposible defender los costes propios del mantenimiento de las embarcaciones y los relativos a gastos salariales y de Seguridad Social de las tripulaciones”, afirma José Manuel Rosas. Por eso la petición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pasa por un adelanto “con la máxima premura” para la pesquería de la sardina ibérica.