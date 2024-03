Los vecinos exigen que el concurso de ideas de Banda do Río atienda sus prioridades

La comisión de seguimiento del concurso de ideas para la mejora del barrio de Banda do Río, en Bueu, volvió a reunirse esta semana dos años después de su último encuentro. Esta vez el gobierno local pudo comparecer por fin con el proceso ya aprobado y en marcha y dio cuenta a los dos colectivos vecinales –Asociación Veciñal da Banda do Río-A Figueira y la Plataforma de Veciños de Banda do Río– de los pasos a seguir a partir de ahora. Las dos agrupaciones celebran que, después de seis años de espera, este concurso de ideas sea por fin una realidad, pero exigen que se escuche su voz y que no se haga nada sin tener en cuenta su opinión.

La participación vecinal en teoría está asegurada a través de dos vías. Primero, a través de las visitas guiadas que se organizarán para que los estudios de arquitectura e ingeniería interesados en participar en el concurso puedan conocer de primera mano el barrio y hablar con los residentes. Y en segundo lugar porque cada uno de los dos colectivos podrá nombrar a un técnico de su confianza como miembro del jurado que se encargará de seleccionar la propuesta ganadora. “Se harán las visitas que hagan falta”, garantizan el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.

Por parte de Plataforma de Veciños de Banda do Río estuvieron presentes Encarna Meira y Agustín Sanmartín, que hacen hincapié en la necesidad de que se escuche y se respete la voluntad de los vecinos. “No nos gustaría que volviese a ocurrir lo que pasó con el astillero: había una serie de cosas habladas de las que luego no se cumplió nada”, lamentaron. Este agrupación puntualiza que no pretenden arrogarse el papel de técnicos, pero sí defienden que los vecinos y residentes son los que deben fijar las prioridades y aspectos funcionales más relevantes. “No queremos tener la razón en todo, pero sí que se escuchen las necesidades de las personas que vivimos y sufrimos los ruidos del barrio, que circulen coches por calles que son peatonales o que no podamos caminar por la vía pública por la ocupación de las terrazas”, enumera Agustín Sanmartín. Su posicionamiento se resume en “diálogo, diálogo y que no se haga nada sin contar con la opinión de los vecinos”.

Unas bases demasiado "restrictivas"

La Asociación Veciñal da Banda do Río-A Figueira estuvo representada, entre otras personas, por José Manuel Bacelar, que también mostró su satisfacción por la convocatoria del concurso de ideas. Una satisfacción que de todos modos no está exenta de cierta crítica. “No estamos especialmente satisfechos con las bases, nos parecen muy restrictivas”, sostienen. En su opinión, la redacción “restringe mucho el ámbito y la libertad de los técnicos, por lo que pensamos que no dejan mucho margen para la redacción de los anteproyectos”. Pese a ello matizan que “no vamos a paralizar nada ni poner palos en las ruedas” y confían en que se puedan cumplir los plazos. El periodo para la presentación de propuestas se abrió la semana pasada y los estudios disponen hasta el próximo 20 de mayo.

Esta asociación vecinal reconoce que la voz de los vecinos se podrá hacer valer a través de esas visitas guiadas y de los técnicos que designen para el jurado. No obstante, puntualizan que “nosotros podemos opinar, aportar y colaborar, pero no somos técnicos; quien tiene que dirigir y decidir es el Concello de Bueu y los propios técnicos”, sostiene José Manuel Bacelar.

La reunión, celebrada en el salón de plenos y con representantes de todos los grupos políticos, se desarrolló “en líneas generales en un clima de sintonía”, aunque tampoco faltó algún que otro momento de tensión. El concejal de Urbanismo defiende que el compromiso de contar con la participación vecinal sigue intacto. “A pesar del retraso en la convocatoria, ese compromiso nunca se dejó de lado y en los anexos a las bases se incluyeron los escritos con las sensibilidades vecinales, así como las opiniones y fotos aportadas durante estos dos años”, subraya Martín Villanueva.

Por su parte, Félix Juncal apunta que “estamos ante una oportunidad única” y animó a avanzar para alcanzar el mayor grado de participación y consenso. “Venimos de una etapa en la que destacaron más las diferencias conceptuales. Ahora es el momento de que nos centremos en las coincidencias y de que confiemos en el trabajo de los técnicos”, concluía.