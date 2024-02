El Igape ofrece préstamos a la Plataforma de Moaña y su presidente pide una solución política

La Plataforma de afectados por impagos del naval, que preside Balbino Barcia, y que está integrada en la actualidad por doce empresarios, en su mayoría de Moaña, que arrastran 2,5 millones de deuda por impagos de astilleros, ya se reunieron a lo largo de los últimos años con tres directores del Igape para buscar una solución. Lo hicieron con Juan Cividanes, nombrado en 2016; con Fernando Guldrís, que ocupó el cargo de 2020 a 2023 y ayer lo hicieron con Covadonga Toca, directora desde junio de 2023 y que ocupó cargos en la secretaría xeral del Instituto Galego de Promoción Económica y como secretaria xeral y directora xeral de Emprego. Los afectados quieren que el Igape les dé una solución para recuperar el dinero, aunque lo que ayer se puso encima de la mesa, no es la solución que ellos buscan, si bien Barcia asegura que la reunión, que se celebró en el edificio administrativo de la Xunta en Vigo, transcurrió bien y el Igape no se cierra a estudiar maneras. La Plataforma estaba integrada antes por 18 empresarios, pero algunos de ellos ya cobraron con la quita de Barreras, pero perdiendo dinero, dice Barcia, por eso que ahora la cantidad que arrastran de impagos pasó de más de 5 millones a estos 2,5. Había empresarios que tenían impagos de algo más de 2 millones de euros y otros de uno.

Por parte de la Plataforma acudieron cuatro representantes desde Moaña. Barcia asegura que la directora, acompañada por dos técnicas, sí dejó claro que el Igape no puede entregar dinero a empresas cerradas, como son la mayoría de la Plataforma, sólo créditos puente para seguir la actividad, que para el portavoz de los afectados es una “trampa”. Asegura que es un dinero que otorga el Igape a bajo interés,pero obliga a coger gente de forma fija “cuando en el naval no se puede trabajar así”.

Por eso que Barcia insiste en que la vía de la solución no es ésta y tiene que venir por un acuerdo político de los tres grandes partidos del Parlamento: PP, BNG y PSOE. Asegura que seguirán insistiendo en mantener una reunión a este nivel para obtener un compromiso político: “Nosotros no fuimos los culpables de que astilleros como Barreras no nos pagaran por el trabajo. Fuimos estafados con pagarés sin fondos y los bancos vinieron encima de nosotros. Por eso que los políticos se tienen que implicar y arreglar este asunto, en vez de darnos el dinero, condonar ellos la deuda con los bancos”.

Emocionante caso de una viuda

Barcia indica que entre los afectados por los impagos hay casos sangrantes, del que ayer dio cuenta en la reunión con la directora del Igape, como el de una viuda de Moaña que el banco embargó el piso del matrimonio por una deuda por la que sigue pagando 300 euros al mes, ya que no llegó para liquidarla toda. Todos se pusieron en la piel de esta mujer y muy sensibilizados con ella, como afecta por estos impagos que primero sufrió su marido y después ella.

Hay que recordar que la esperanza que tenían los afectados cuando se abrió una vía de solución en Bruselas, se vio cerrada en mayo al rechazar la Plataforma contra la Morosidad de España llevar el caso.