El Igape asegura sobre los impagos del naval que sus ayudas son a empresas en activo

El presidente de la plataforma de empresas auxiliares del naval afectadas por impagos de grandes astilleros, Balbino Barcia, con otros tres representantes del colectivo, integrado por 19 empresas en su mayoría de Moaña, volvieron a concentrarse ayer por segundo día consecutivo durante toda la mañana ante el Parlamento de Galicia en Santiago, en huelga de hambre desde el lunes y con una pancarta en la que piden solución a los impagos. Barcia asegura que recibieron el apoyo de muchos vecinos, incluso aplausos, pero ningún político del gobierno se acercó para concertar esa entrevista que reclaman desde hace tiempo y que no consiguen que se les dé una solución al problema que arrastran desde hace más de diez años con una deuda por cobrar de 8 millones de euros por trabajos realizados a grandes astilleros en la construcción de buques.

Solo ayer respondió al Igape a una solicitud de información de FARO, de finales de junio, después de que Balbino Barcia asegurara que por parte de este organismo se había pagado parte de la deuda que arrastraban a empresarios del naval que no estaban en la asociación.

El Igape aclara que tiene habilitada una línea de préstamos específicos para apoyar financieramente a las empresas que desarrollan actividades en el sector de la industria auxiliar de la construcción naval. Añade que esta línea de préstamos, abierta a empresas de toda Galicia, fue habilitada en noviembre de 2019, teniendo continuidad en 2020, 2021, 2022 y 2023 y que en la actualidad está abierto el plazo para presentar solicitudes hasta el 29 de diciembre de este año.

Aclara que este apoyo financiero de préstamos se limita a empresas que mantienen sus actividades económicas en el sector o que las reorienten y que tengan posibilidad de cumplir los compromisos de devolver dichos préstamos: “A normativa que regula a concesión de préstamos por parte do Igape esixe que os seus fondos sexan aplicados a gastos e investimentos para a implantación e desenvolvemento de proxectos empresariais. Neste caso, os fondos do préstamo teñen que ser aplicados a finalidades operativas da empresa. Se a empresa que solicita o préstamo xa está pechada e sen perspectivas reais de retomar as actividades económicas a curto prazo, non podería aplicar o préstamo a esas finalidades”.

Insiste en que el Igape no dispone de un marco legal que permita conceder otro tipo de ayudas para compensar impagos de clientes, ni quitas y aplazamientos acordados judicialmente conforme la Lei Concursal. La Xunta había remitido hace años a estos afectados para que el Igape les orientase. Es la segunda puerta que se les cierra tras la abierta desde el Parlamento Europeo con la Plataforma contra la Morosidad en España que les confirmó que no era competente en empresas con deuda de procesos concursales. Los afectados viven desesperados y quieren cobrar por los trabajos que realizaron.