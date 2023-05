La Plataforma contra la Morosidad descarta poder llevar el caso de afectados por impagos del naval

En agosto de 2021, la Plataforma de empresas auxiliares de Moaña afectadas por impagos del sector naval, que preside Balbino Barcia, recibía con satisfacción las gestiones realizadas en la Comisión Europea, a través del responsable del grupo Marea de Vigo, Rubén Pérez, con la diputada de IU, Sira Rego, por las cuales el caso de estos empresarios había llegado a manos del comisario de Mercado Interior de la UE, el exministro francés de Fianzas, Thierry Breton. Barcia recibía la carta de Breton, firmada por la jefa de Unidad, Birgit Weidel, en la que le comunicaba que la situación había llamado la atención del comisario y que la lucha contra la morosidad está en el centro de las acciones de la Comisión en apoyo de las empresas y de las Pymes (Pequeñas y medianas empresas). Pero casi dos años después, la esperanza ha caído en saco roto.

La misiva del comisario de la UE informaba a Barcia que el Plan Nacional de Recuperación y Resilencia español incluía medidas para luchar contra la morosidad o los impagos entre empresas y que dicho Plan había recibido una evaluación positiva de la CE en junio de 2021, aprobado por el Consejo el 13 de julio de 2021. Añadía que gracias a la carta habían recibido información adicional de morosidad e impagos en el naval de España y que se le daba traslado a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que reúne a asociaciones, que representan a casi un millón de empresas en el país y que está reconocida como una organización activa para defender a las empresas en cuestiones de morosidad.

Desde el departamento de Breton, le comunicaban que la Plataforma se pondría en contacto con él. Y así fue.

La respuesta, un jarro de agua fría

Después de gestiones por parte de la Plataforma contra la Morosidad para que los afectados remitieran toda la documentación y una vez entregada, la respuesta cae como un jarro de agua fría en la lucha de estos empresarios, que ya suman 19 con trabajos sin cobrar por importe de más de 8 millones de euros, la mayoría del antiguo astillero de Barreras. La plataforma contra la Morosidad asegura que, tras analizar la documentación recibida, “se trata de deuda de empresas que ya no existen. Son impagos y estos no están amparados en la Ley de Morosidad”. Explican que según el artículo 3 de la Ley 15/2010 de Morosidad, “si la deuda de la empresa está dentro de un proceso concursal, esta ley no se aplica. Por ello, desde la PMcM no podemos hacer nada porque el ámbito de actuación de la PMcM se enmarca dentro de la Ley de Morosidad”. El artículo 3 dice que “esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas”. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley “los pagos efectuados en las operaciones comerciales, en las que intervengan consumidores; los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras, así como las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial”.

Mientras tanto, los afectados siguen reclamando una solución y el pago de la deuda, como lo hicieron en la última manifestación del 1º de Mayo en Vig, a la que acudió Balbino barcia y otros de los integrantes de la Plataforma sosteniendo una pancarta para seguir llamando la atención de su problema, de haber trabajado para astilleros grandes como Barreras, sin haber cobrado por lo ejecutado. Saben que algunos empresarios que no están en la plataformasí han cobrado millones, correspondientes a parte de lo que se les debía.

O Morrazo cierra abril con 168 parados menos

La confirmación de la Plataforma contra la Morosidad coincidió con la publicación de los datos del paro que volvieron a confirmar un descenso por tercer mes consecutivo del desempleo en O Morrazo. Abril, y gracias al tirón de contratación de la Semana Santa, se cerró con 167 parados menos (56 en Cangas, 31 en Moaña, 34 en Bueu y 46 en Marín).La comarca tiene en total 4.568 parados (1.553 en Cangas, 1.174 en Moaña,565 en Bueu y 1.276 en Marín), de los que 2.866 son mujeres y 1.702 hombres. El mayor número se centra en los mayores de 25 años, con 4.404. Servicios, con 3.223 parados, es el sector con más desempleo y le sigue la industria con 589.