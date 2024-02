Una trinchera para la música en directo en Cangas

Los aficionados a la música en directo en Cangas, en especial del rock, están huérfanos desde que en diciembre cerrase Salasón. Pero algunos han decidido que resignarse no es una opción y quieren que la música vuelva a sonar. El primer intento será este sábado en la sala The Trooper con el trío Poison Boys, procedentes de Chicago y que se encuentran de gira por España. “Tenemos un poco de vértigo, pero hemos decidido intentarlo a ver qué tal sale. Si no funciona lo único que perdemos es un poco de pasta. Y si va bien la intención es crear una asociación sin ánimo de lucro para poder seguir”, explica uno de los ideólogos de esta aventura, Anxo Iglesias.

El pub The Trooper está situado en la Avenida de Marín [el antiguo Chiapas, entre otros nombres] y su nombre es una referencia a una de las canciones más conocidas de Iron Maiden, que se podría traducir como “El soldado de caballería”. De esta manera la música en directo parece que cuenta con un nuevo ejército de soldados que aspira a ofrecer una trinchera para los aficionados a estilos como el rock, en sus diferentes estilos, o el blues. Entre los promotores, además del propio Anxo Iglesias, están Cristóbal Carballo, Manuel “Lolo”Sotelo, Carlos Blanco, David Pazos, Eva Ortega y el responsable del pub The Trooper, Alberto “Tito” Cerviño. “Algunos éramos habituales de Salasón y un día hablando entre nosotros nos dijimos: ‘¿Por qué no intentamos organizar nosotros algún concierto?’. Y la respuesta fue positiva, así que lo vamos a intentar”, cuenta Iglesias.

Para este debut cuentan con la colaboración de Lestrato Rock, una promotora ourensana que durante los últimos años trajo a numerosos grupos a Cangas y acabó estableciendo una relación de amistad y complicidad con muchos de los asistentes a Salasón. Unos aficionados a la música que siguen manteniendo vivo el grupo de whatsapp Salasónicos.

A la sensación de vértigo le acompaña también la ilusión. “Estamos ilusionados y tenemos muchas ganas. Al menos que por intentarlo no sea”, afirman. Estos días apuran los preparativos para acondicionar el interior del local para el concierto. Un concierto que esperan que sea el primero de muchos.

El estreno será con Poison Boys, un trío de rock’n’roll descarado y sin complejos que presentará su disco “Headed for disaster”, un recopilatorio en el que recogen singles, temas inéditos... del periodo entre 2014 y 2018. Un grupo con similitudes a Hanoi Rocks, The Stooges o The New York Dolls. “Es una banda que encaja a la perfección con la sala”, afirman los promotores. El concierto será el sábado: la apertura de puertas será a las 21.00 horas y la actuación comenzará a las 21.30 horas. Las entradas están a la venta al precio de 13 euros.