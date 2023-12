Ons pone en valor su última dorna

“Un nido cultural y antropológico, un lugar que representa la identidad gallega”. Así definía la Illa de Ons el investigador sueco de nacimiento y buenense de adopción Staffan Mörling. Y esa riqueza ha sido precisamente uno de los puntos de partida de “A última dorna de Ons”, documental realizado por Antón Davila y Anxo Cabada que trata de reflejar e inmortalizar en imágenes el rico patrimonio inmaterial del archipiélago y que hoy será presentado en la sede del Parque Nacional Illas Atlánticas, en la Rúa Oliva, en Vigo.

La obra se articula en dos partes: una primera en la que se esboza la personalidad de los isleños en base a una serie de entrevistas en las que se explica cómo era la vida en Ons, y una segunda en la que Cesáreo Pérez, el propietario de la última dorna de Ons, la “Carmen”, ejerce como hilo conductor para rescatar del olvido las antiguas técnicas de captura del pulpo hoy ya en desuso. Aparejos como el cotelo, el bichero o el mirafondos resucitan como testimonio de una forma de vida en extinción.

“La isla quedó deshabitada en los años 70, luego se volvió a ella durante los 80 en verano. Ahora apenas viven media docena de personas durante todo el año, pero también están desapareciendo sus técnicas”, afirma Davila. “¿Si está en peligro de extinción? Claro, por eso hemos hecho este trabajo, porque esa cultura se muere y era obligatorio homenajearla”, añade Cabada.

Antón Davila y Anxo Cabada son los creadores detrás de este trabajo respaldado por el Parque Nacional y por la Xunta de Galicia a través de los fondos europeos Next Generation. El primero de ellos, natural de Beluso, es conocido por ser uno de los integrantes del grupo Celtas Cortos, pero también cuenta con una amplia trayectoria audiovisual a sus espaldas, tras formarse con el productor naturalista Federico de la Peña. Ahora mismo está inmerso en la preparación del nuevo disco de la formación vallisoletana, con la que acaba de cerrar su gira número 20.

Cabada, por su parte, es un reconocido fotógrafo que cuenta en su currículum con series en la TVG como “Os viaxeiros da luz” y “O fío do retrato”, además de la muestra Percebeiros de Ons, hace más de una década. Él fue el encargado de poner en marcha el proyecto, con un planteamiento que no generó ningún tipo de dudas y en el que tuvo mucho que ver otra figura muy vinculada a la isla, la de Tino Pardellas, presidente de la Asociación PineirÓns. “Él siempre ha dicho que había que hacer un trabajo con Cesáreo para explicar esas técnicas de pesca existentes antes de las nasas”, recuerda. “Antón es de Beluso, yo estaba muy vinculado a la isla y PineirÓns siempre se ha preocupado por mantener vivo ese patrimonio inmaterial, así que no había dudas en cuanto a este proyecto”, resume Cabada.

Cerca, pero desconocida

Para Davila la iniciativa le despertó tanto interés como ilusión. “Tenemos la isla enfrente, casi la podemos tocar, pero aún así desconocíamos mucho de ella y de los isleños”, señala, antes de añadir que “muchos de mis compañeros de colegio y de instituto eran de Ons, así que me interesaba hacer este trabajo, con el mismo orgullo que siempre llevo conmigo el nombre de Bueu”.

Fueron varios meses de ardua tarea, acudiendo a Ons desde el mes de abril para ir viendo localizaciones, tanteando el terreno y, cómo no, grabando. “Tenemos cientos de gigabytes de rodaje. Lo más difícil ha sido condensar todo en solo 30 minutos”, reconoce Antón Davila, que al igual que Cabada, ha tenido que multiplicarse. “Fui cámara, piloto de drones, compositor de la banda sonora, editor... Lo bueno es que ahora la tecnología te permite trabajar aunque tengas un equipo muy reducido”, afirma. Eso sí, lo que no cambia son las dificultades técnicas por estar con actores no profesionales.

La idea de ambos ha sido la de “darle al documental un carácter nostálgico, en mi caso porque siempre he sido un fan de lo de antes”, admite Davila. “Se habla de Cesáreo, pero es una historia coral. Queríamos que fuese un homenaje a la isla, a las gentes que lo habitaron, a ese nicho cultural del que hablaba Mörling”, completa Cabada, que destaca la labor previa tanto del antropólogo sueco como de Tino Pardellas “por recoger todo ese patrimonio inmaterial”. La sentencia es clara. “Hay que poner en valor esta riqueza, es algo que no se puede olvidar. Hay que hablar de ello porque es algo que está desapareciendo”, subrayan.