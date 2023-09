Moaña mantiene el “pulso” por las urgencias y pide una movilización “masiva” el 1 de octubre

La meteorología no era especialmente favorable ayer para celebrar la concentración número 94 delante del centro de salud de Moaña. Pero aún así vecinos, representantes de la Plataforma da Sanidade de Moaña y del Concello no faltaron un domingo más a esta movilización, que comenzó con el cántico de “Con chuva, con vento, Moaña en movemento”. Movimiento es lo que volvió a pedir ayer la alcaldesa, Leticia Santos, en su intervención ante la ciudadanía. Moviemiento en forma de una manifestación “masiva” y “ejemplar” el próximo domingo 1 de octubre. “Tiene que ser un ejemplo de que no vamos hacia atrás, sino hacia delante y de que no renunciamos a nuestros derechos”, solicitó la regidora.

El Concello y la Plataforma volvieron a mostrar ayer su decisión de mantener el “pulso” con la Xunta de Galicia y con la Consellería de Sanidade, un pulso que está a punto de llegar al simbólico número de 100 concentraciones. “Aunque el conselleiro y el presidenta de la Xunta no hacen caso a nuestras demandas nosotros seguiremos adelante. Vamos a seguir haga sol, viente o llueva”, insistía ayer la alcaldesa. Unas demandas que pasan por el regreso de las urgencias, el refuerzo de los medios sanitarios como las ambulancias y una atención proimaria de calidad. Tanto Leticia Santos como el portavoz de la plataforma, Gabriel Ferral, hicieron mención a los escritos que se remitirán a la Valedora do Pobo y al Defensor del Pueblo, unas cartas en las que se hará hincapié en “la indefensión que estamos viviendo” y en que sus exigencias pasan por recuperar el nivel de atención previo al inicio de la pandemia del coronavirus. Leticia Santos avanzó que el texto de esas cartas también se adaptará para presentar una moción al pleno municipal de este mes, que en principio se celebrará solo unos días antes de la manifestación del 1 de octubre. Se presentará un texto en el que todos los grupos políticos puedan posicionarse y cuyos puntos de acuerdo pivotarán en torno a tres premisas: el regreso de las urgencias al centro de salud de Moaña, el refuerzo del servicio de ambulancias y un respaldo explícito a la manifestación de la movilación convocada para dentro de dos semanas. Leticia Santos defendió la necesidad de acompañar el trabajo vecinal y las movilizaciones con una declaración desde el punto de vista institucional. Y aprovechó para solicitar una vez más que la participación en esa manifestación sea multitudinaria. “Tenemos que dar ejemplo de la defensa de nuestros derechos. La salud es un derecho fundamental y la sanidad pública es la única que nos garantiza el derecho a la salud a todos con independencia de nuestra condición social o capacidad económica”, concluyó.