San Roque gana en igualdad

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entregó ayer los primeros premios “E ti, que pensas da igualdade”, promovidos por el organismo provincial, en un salón de actos del centro Príncipe Felipe al que asistieron cerca de 400 alumnos de Educación Primaria , Especial, Secundaria, Bachillerato y FP de centros de toda la provincia. “Cuando vimos este auditorio lleno de 400 niños llegamos a dos conclusiones claras: la primera es que acertamos con este premio y la segunda es que la igualdad es el futuro de la provincia”, confesó el presidente de la Diputación tras la entrega de los 21 galardones de la primera edición de este certamen, entre cuyos agraciados figura el colegio CEIP San Roque, de Cangas. Los alumnos de 5º B de Educación Primaria se alzaron con el primer premio en la categoría grupal de 5º y 6º de Primaria con un video poema elaborado con la profesora tutora, Lara Boubeta.

Los alumnos realizaron primero el poema en la clase y después grabaron el vídeo con imágenes de ellos en el exterior del centro y representativas de la igualdad. “E ti que pensas cando digo igualdade?” comienza el vídeo en el que se identifican las claves de este camino por la igualdad: “Non violencia, amabilidade, respecto, no pobo e na cidade, dá igual de onde veñas; escoita, a cor de pel non ten maldade, non importa a idade, made, xuntas nesta loita pola liberdade, lucir con orgullo as cores da diversidade, non hai fronteiras. Este é o único camiño para a felicidade. Camiñades?”.

La lista de premiados es la siguiente:en 1º y 2º de primaria, en categoría individual, Arián Domínguez Carneiro (CEIP Sabarís de Baiona), Alba Martínez Muñiz (CEIP Coirón-Dena de Meaño) y Andrea Blanco Cortés (CEIP Virxe do Rocío de Vigo). En 3º e 4º de primaria, Carla Fandiño Cobas, Lucía Sanmartín González y Pablo Cacabelos Ramallo (los tres del CEIP Coirón-Dena de Meaño).

En categoría grupal en 3º e 4º de primaria, ganó la clase de 3º B do CEIP Coirón-Dena de Meaño; y en 5º y 6º de primaria, en individual, Iván Gamallo Gómez (CEIP Virxe do Rocío de Vigo), Noelia García del Río (CEIP Sequelo de Marín) y Leticia Fernández María (CEIP Virxe do Rocío de Vigo).En grupal, la clase de 5º do CEIP San Roque de Darbo (Cangas), 6º del CEIP Virxe do Rocío de Vigo y 5º del CEIP San Benito de Lérez de Pontevedra.

En educación especial, en categoría individual, Natalia Rodríguez Argibay, Lucía Vázquez García y Estela Pintos Ligero (las tres del CEE Pontevedra); y en grupal, el CEE Pontevedra.

En categoría grupal de Educación Secundaria Obrigatoria, venció el IES Luis Seoane de Pontevedra, CPI Arquitecto Palacios de Nigrán y Colexio Labor de Vigo, y en Bachillerato y FP básica o de Grao Medio ganó Yara Tristán Pais (IES O Carril de Vilagarcía).

El concurso consistió en la preparación por parte de los estudiantes de los diferentes cursos de trabajos individuales o grupales que reflejaran lo que entienden por igualdad. De esta forma, los alumnos de Primaria realizaron dibujos, collages y cuentos; mientras que los de ESO y FP hacían cómics, videopoemas, canciones y podcasts.