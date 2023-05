Los candidatos disfrutan de la calma antes de la tormenta

Pasear, leer, reuniones familiares, hacer deporte, atender las obligaciones aplazadas durante la semana, trabajar a los que le tocaba guardia o incluso oficiar unas bodas de oro. Los candidatos a las alcaldías de O Morrazo pasaron de distintas maneras la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales de hoy. En lo que seguro que todos coincidieron fue en la tensa espera que precede a las votaciones y al posterior escrutinio, que determinará si han conseguido o no sus objetivos. Entre las curiosidades de ayer destaca la presencia en la comarca del presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alfonso Rueda, que aprovechó la jornada de reflexión para subirse a su moto BMW y acudir a la concentración motera de Bueu por segundo año consecutivo. “Hace unos días me invitaron y me dijeron si me atrevía a venir. ¡Y aquí estoy!”, decía con buen humor.

La alcaldesa de Cangas y candidata a revalidar el cargo bajo las siglas de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, repartió la jornada de reflexión entre la familia y los amigos. Entre estos últimos, a mediodía ofició, en el salón de plenos, las bodas de oro de Raúl y Toñi, una veterana pareja entregada a la lucha contra el cáncer que estuvo arropada por una treintena de allegados. El candidato del PP, José Enrique Sotelo, no varió mucho su rutina diaria, pues le tocó hacer guardia en el centro de salud de Cangas, donde ejerce como médico, y tuvo que desplazarse también a varios domicilios para atender urgencias. La familia y el paseo por su parroquia de Aldán completaron su jornada. La familia ocupó también la mayor parte de la jornada de reflexión a la candidata del BNG, Araceli Gestido, que, al igual que las demás candidatas y candidatos, ponen fin a una agotadora campaña de 15 días, aunque los actos con los colectivos sociales se prolongan desde hace meses. Iria Malvido, alcaldable del PSOE, pasó el día de ayer “rodeada y gozando de mis apoyos incondicionales”, su pareja e hijos, haciendo un hueco para conciliar su vida personal y familiar y pasear juntos por la alameda de Aldán, entre otros lugares. También por la alameda de Aldán se vio a Carmen Berzosa, candidata de Podemos, que aprovechó el primer día de parón tras la campaña para hacer compras y pasear con su hijo, además de tomar algo por Vilariño y ultimar los preparativos para la jornada de votación. Y Aurora Prieto, candidata de Esquerda Unida, optó por ir de comprar y “organizar la casos tras el caos de estos días”, en los que no tuvo tiempo. También cocinó para la familia (empanada de navajas y mejillones) y se echó la siesta de rigor. El candidato de Cangas Unido, José Luis Fernández, aprovechó para pasar la jornada en familia y acudir a comer a un furancho de la parroquia de Coiro. Horticultura, motociclismo, jornadas laborales y furanchos Los candidatos de Moaña trataron de relajarse ayer después de una campaña agotadora en la que intentaron pelear cada voto. La alcaldable del BNG, Leticia Santos, tuvo, sin embargo, que atender a algunas obligaciones de su cargo como actual regidora. Entre ellas estuvo participar en la entrega de medallas del Campeonato Gallego Escolar de taekwondo, que se disputó en el pabellón moañés de O Rosal. Al mediodía Leticia Santos acudió al “cumpleaños de un buen amigo” y por la tarde estuvo recogiendo los roscones que hoy la candidatura del BNG tiene intención de repartir por todas las mesas electorales a los ciudadanos que fueron elegidos para la tarea de recoger, custodiar y escrutar los votos. El candidato del PP moañés, Javier Carro, disfrutó de una comida con buena parte de su familia y empleó gran parte de su jornada de reflexión en atender obligaciones familiares después de la dura campaña. Así, no faltó como espectador en el partido de fútbol que disputó su nieto. En cuanto al candidato del PSOE, Mario Rodríguez, que debutó este año en una campaña electoral, empleó buena parte de su día en “cuidar de mi huerta, que tengo los tomates descuidados”. Acudió a una agraria a comprar abono, quitó las malas hierbas, regó y ató las plantas de las patatas “que es necesario con estos días de tormenta y viento para conseguir una buena cosecha”. En Bueu, el alcalde y aspirante del BNG a revalidar el cargo, Félix Juncal, dedicó la jornada a dos de sus aficiones favoritas. Por un lado, el deporte con una sesión de remoergómetro. Y por el otro la pequeña huerta que tiene en casa, en la que estuvo trabajando como una fórmula para relajarse. Todo ello sin descuidar las labores domésticas que se suelen reservar para el fin de semana. La candidata del PP de Bueu, Elena Estévez, comenzó la jornada con un desayuno con miembros de su candidatura en una cafetería del centro de la localidad y después estuvo con Alfonso Rueda en la concentración motera de Bueu. El resto de su jornada fue más recogida, dedicada a estar con su familia. Por su parte, el candidato del PSOE, Camilo Macenlle, tenía pensado dedicar parte de la mañana a dos de sus pasiones: pintar y tocar el acordeón. El plan de la jornada de reflexión incluía pasar tiempo con su familia y salir a pasear con su esposa, un paseo que incluyó una salida en moto.