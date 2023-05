Día de mercado, víspera de mítines

Jornada de mercado en Cangas. Martes, víspera del Día das Letras Galegas, y los partidos se echaron a la calle y multiplicaron sus actos y sus reacciones. El buen tiempo acompañaba y tocaba realizar la ingrata tarea de reparto, en la que el PSOE estuvo ágil con el secretario provincial del PSdeG PSOE, David Regades, al frente, apoyando a su candidata Iria Malvido. Mientras, el PP mantenía un maratón de reuniones con colectivos, y el BNG participaba en un acto con mujeres. A su vez, Podemos aprovechaba la mañana para coser la pancarta que destrozaron sus enemigos y que estaba sujeta al palco de la música. Alternativa dos Veciños se atrincheraba en el Concello, donde tiene mando y preparaba su mitin central, que será hoy, a las 12.00 horas, en la Praza da Constitución.

El núcleo duro del PSOE se paseó por la feria a golpe de reparto de programa electoral. Y en esta ocasión se unión a todo el equipo la histórica militante socialista Carmen Avendaño. Por parte de Iria Malvido había reacciones al mitin central del PP en Cangas, con la presencia de Alfonso Rueda. No dudó en señalar que la Xunta solo se acordaba de Cangas en campaña electoral, mientras continúa sin saldar deudas históricas, como el centro de salud Aldán-O Hío o la circunvalación. Y frente a ello ponía el ejemplo de la Diputación de Pontevedra, liderada por la socialista Carmela Silva. Aseguraba Malvido que este organismo provincial había invertido en los últimos ocho años 15 millones de euros.

También tocó el tema económico. La candidata socialista manifestó que los cangueses tienen memoria y recuerdan la situación de ruina en la que el último alcalde del PP dejó al municipio, con una deuda de 15 millones de euros. “O cambio en Cangas llegará da man dunha alcaldesa capaz, nova, formada profesionalmente e socialista, como Iria Malvido, alcaldesa que este municipio de O Morrazo necesita para abordar os problemas do presente e os retos do futuro” . Por su parte, David Regades dijo que “o tempo das liortas no Concello de Cangas debe rematar a partir do 28 de maio. O próximo goberno debe centrarse en mellorar a vida da xente”.

El PP, que el día anterior había tenido su mitin central, salió de su sede para encontrarse con colectivos y también tuvo reuniones en la misma. Sotelo y los suyos estuvieron ayer a la carrera. Primero tuvieron un encuentro con los que participan en el programa gimnasia de mayores, después se reunieron con la protectora de animales y con el colectivo los Superhéroes, que agrupa a menores afectados con discpacidad, para continuar después con la Cofradía de Pescadores de Cangas y con vecinos de Pinténs y Vilanova en O Hío.

La candidata del BNG. Araceli Gestido, mantuvo ayer por la tarde, un encuentro de mujeres. Fue en el salón de exposiciones del Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos Varela”, donde el día anterior se había celebrado en mitin del PP, que dejó múltiples comentarios; que si Sotelo no había estado contundente, que si habían cambiado el holl por la sala de exposiciones. De momento, el PP va a lo suyo. Ni repartió propaganda en día feriado. En el BNG, en el encuentro con mujeres, además de Araceli Gestido intervino también Iria Boi, secretaria de Mulleres do BNG Morrazo. Hoy el BNG tiene su mítin central en la Praza das Pontes, a las 16.30 horas, con la intervención de la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Olaia Rodil.

Alternativa de Veciños se había levantado con la entrada en campaña de Adega, que parecía hablar por la boca del BNG, según decían, respecto a proyecto de Amgecabe para A Rúa. Pero tenía poco tiempo para eso. Estaba en la alcaldía, repasando qué más acción de gobierno publicitar y al mismo tiempo preparando su mitin central, que tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas en la Praza da Constitución, con la presencia del alcalde de Oleiros, Ángel García Seone. BNG y Alternativa dos Veciños eligen las plazas abiertas, en vez de los escenarios cerrados. Es más fácil confundir.