Llegó puntual ante la Casa do Mar de Moaña procedente de Santiago, en una ruta de una precampaña electoral que califica "intensa", para regresar de nuevo a Santiago, acudir a Sada y acabar en Carballo. Ana Pontón se desplazó a Moaña para dar su respaldo, en un acto ante la Casa do Mar, a la lucha de 64 semanas consecutivas que llevan los vecinos de este municipio, con su alcaldesa al frente, la nacionalista Leticia Santos, para reclamar la reapertura de su Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias. La portavoz nacional del BNG dijo que Moaña, en donde vaticinó unos resultados "magníficos" para el Bloque en las próximas elecciones, es un ejemplo de los problemas que se viven en el país, por el diseño muy claro que tiene el PP "de debilitar á sanidade publica para beneficiar á privada a costa da saúde dos galegos e galegas". Destacó el coraje, la constancia y el compromiso de los vecinos de Moaña y que esta lucha de 64 domingos consecutivos, lo que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comeseña, calificó de "homilías" de la alcaldesa, es digno de reconocimiento, cuando lo que piden es que se reestablezcan los mismos servicios que tenían antes de que explotara la pandemia del COVID.

En compañía de la alcaldesa, ediles nacionalistas de gobierno y miembros de la candidatura del Bloque a los comicios locales del 18 de mayo, además de integrantes de la Plataforma da Sanidade, Pontón insistió en que si estaban allí es debido a los recortes del PP en la Atención Primaria, con 2.339 millones de euros menos de inversión entre 2009 y 2023; y que por eso estaban presentando desde el BNG una alternativa. Anunció que se va a presentar en el Parlamento una proposición de lei para blindar la financiación a la Atención Primaria, "xa que Galiza está na cola do Estado en investimentos nesta atención, queremos que se sitúe á cabeza e cumpra coas indicacións da OMS de destiñar ó 25% do gasto sanitario á Atención Primaria".

Reclamó la reapertura del PAC de Moaña porque no es comprensible que después de la pandemia no lo tenga y apoyó también el refuerzo de una ambulancia medicalizada para la zona para una mejor atención "porque nas urxencias un minuto conta". Pide que el PP deje de poner excusas e invierta más en la sanidad pública.

"No quieren seguir en los centros de salud"

Frente al argumento desde Sanidade de que el problema de base es que no hay médicos en las listas de contratación, la portavoz nacionalista asegura que esta situación es culpa del PP porque en 14 años no hizo la formación de los MIR necesarios, que no es excusa que por parte del Estado no se reduzcan las exigencias en los centros de salud para formar MIR (como bajar de 4 a 3 los médicos obligatorios) ya que, dijo, un médico tarda 7 años en formarse y los que no están en la calle son los que el PP no formó cuando Rajoy estaba en Madrid. No explicó bien cómo van a lograr más médicos, pero considera que el problema es la precariedad laboral ya que cuando acaban el MIR no quieren seguir en los centros de salud. Puso de ejemplo el récord de cien solicitudes de habilitación para trabajar en el extranjero que se registraron en el último año.

Además de mejorar la precariedad laboral, la portavoz nacional del BNG dijo que otra de las patas de su propuesta es contratrar más profesionales con equipos multidisciplinares en Primaria como en salud mental, que supone el 30% de las consultas en Primaria, por lo que habría que contratar psicólogos/as clínicos o incorporar fisioterapeutas y profesionales de otras especialidades que permitirían descargar la presión asistencial en los médicos de cabecera.

Por su parte, la alcaldesa, Leticia Santos, insistió en esas 64 semanas consecutivas de concentraciones para reclamar la mejora de la sanidad pública, que desde febrero ya se habían cubierto las dos plazas médicas del turno de tarde, pero que faltaba por cubrir otra más, y que si se logró fue gracias a la movilización.Volvió a insistir en la importancia de recuperar las urgencias, agrupadas en Cangas desde la pandemia, y que tras excusas diversas, el Sergas sigue denegando el regreso con el argumento de que son los profesionales lo que no quieren volver. Pero dice que el Sergas no explica os motivos por los cuales los médicos prefieren seguir agrupados en Cangas y es que ellos piden una segunda unidad de refuerzo en el PAC para dar cobertura cuando el equipo médico tiene que salir en ambulancia. Por eso también señala la importancia de reforzatr las ambulancias con otra más que evitaría que tuvieran que salir tanto los médicos del PAC. Reprocha al Sergas que está denegando un derecho a los vecinos, que sí entienden la situación grave por la que atraviesa la sanidad, pero solo quieren que a Moaña se le reestablezaca el servicio que tenía antes de la pandemia. Recordó el esfuerzo del Concello cediendo de forma gratuita, asumiendo los costes, la parcela para el nuevo centro de salud, en donde están las urgencias incluidas en el primer convenio firmado con el Sergas.