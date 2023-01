El grupo político Avante! ha decidido no presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La decisión se adoptó después de una reunión celebrada este mismo fin de semana y tras el análisis de un panorama municipal que resulta “decepcionante y desesperante”. En su anuncio recalcan que este adiós no significa un punto final. “Esta decisión no supone el fin de Avante! Marcamos un punto y aparte. Nos oxigenaremos. Seguiremos trabajando en lo político. Y volvemos, con más tiempo y ánimos, al movimiento social y vecinal”, afirman.

La candidatura vecinal canguesa cuenta con tres actas de edil en la corporación, que ocupan Ánxela Vizoso, Tomás Hermelo y Laura Verde. Aseguran que finalizarán el actual mandato municipal "orgullosos del trabajo íntegro y apegado a la realidad de estos años surrealistas". Los argumentos esgrimidos para su renuncia a los próximos comicios aluden, entre otros, a la “hiperfragmentación” en la política municipal, la falta de renovación en los actores políticos y una “descomposición acentuada” en la política municipal que provoca una “parálisis que impide un trabajo constructivo y productivo, ni en el gobierno ni fiscalizando sus acciones desde la oposición”. En este sentido defienden que dentro de la corporación municipal de Cangas es “urgente” una renovación de caras y liderazgos que superen la actual “lucha de egos e incapacidades de gestión”. En su despedida Avante! también deja un recado a alguno de esos actores políticos de la escena municipal canguesa. Sus representantes explican que “no queremos convertirnos en lo que siempre criticamos; no vivimos de la política ni necesitamos una cuota de poder para dar sentido a nuestra existencia o para trascender”. Y añaden que tampoco desean “volver a martirizarnos con agotadoras discusiones con los dinosaurios de la política canguesa para hacerles ver que el mundo ya cambió”. Con su decisión de no concurrir a las elecciones municipales del mes de mayo desde Avante! pretenden “devolver a la ciudadanía la responsabilidad de jubilarlos y de premiar en las urnas las apuestas por la renovación”. Avante! es una candidatura municipalista que tomó el relevo, prácticamente con las mismas caras, de la Asemblea pola Unidade (ASpUN), y, como explica en su comunicado, no depende de estructuras superiores que necesite sus votos para la Diputación. “Nuestra independencia nos da la posibilidad de actuar bajo nuestro criterio”, apuntan. Y concluyen que “no queremos estar por estar, ni contribuir a la fragmentación del voto no reaccionario, que facilite la victoria de la derecha y la ultraderecha”.