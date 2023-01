Avante!, pendiente de si era ASpUN

Avante! retrasa su entrada en la liturgia de la elección de candidatos que ya realizaron BNG y PSOE debido a ciertas dudas que generan sus estatutos y que tendrán que ser resueltas en una asamblea. La citada formación política es heredera de aquella que se dio a conocer en el año 2015 como Asambleia pola Unidade (ASpUN). Sus integrantes cambiaron el nombre de la formación política por una cuestión de estrategia política. Fue una operación estética, no de fondo. Pero eso trajo resultados inesperados. Primero, los que en 2019 se presentaron como Avante! no fueron llamados a un debate radiofónico porque carecían de representación. Era la verdad, aunque sus miembros eran los mismos, también su misma ideología y sus mismos objetivos, hasta su mismo programa electoral. También prácticamente sus mismos estatutos.

En los estatutos de ASpUN se establecía que los concejales no podían permanecer en el puesto más de dos mandatos: ocho años. Así, tanto Tomás Hermelo como Ánxela Vizoso, actuales ediles de Avante! y cabezas visibles de esta formación, no podrían presentarse a una reelección. Claro que se puede considerar que Avante! es un partido nuevo y que desde ese punto de vista solo transcurrió un mandato, por lo tanto podrían formar parte otra vez de la candidatura que presente Avante!. Esto sí que es fijo. Esta formación concurrirá a las elecciones municipales del mes de mayo. Así que será la asamblea la que tenga que determinar de que manera se cumplen o no los estatutos. También hay que contar con el deseo de Ánxela Vizoso y Tomás Hermelo de continuar siendo los cabeza visibles de esta formación que tuvo tres ediles la última vez. La imagen que siempre se quiso ofrecer tanto desde ASpUN como desde Avante! es que sus miembros no se eternizaran en la política local. Una formación que en teoría tiene más predicamento en la zona rural que en la urbana, pero que también se antoja clave en el caso de que nadie consiga la mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario.

Podemos celebra asamblea abierta el sábado

Podemos fijó para el sábado, 21 de enero, a las 19.00 horas, una “Asemblea aberta” en local del edificio que antes albergaba la Cámara Agraria de Cangas, sito frente al Concello. Lo hizo bajo el lema de “A túa forza transforma”. Se trata de un acto organizado desde Podemos Cangas donde pretende dar a conocer sus propósitos de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. Es el primer gran acto que Podemos celebra en Cangas, que a lo largo de estos años se limitó a poner una pequeña carpa alguna vez en el mercadillo de la villa. Podemos concurrió a las elecciones dentro de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), donde obtuvo una concejala, Maite Villar.