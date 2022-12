O artista, ilustrador e autor da coñecida tira humorística “O Bichero”, Luís Davila, estará mañá na Librería Miranda de Bueu para asinar exemplares dos seus libros. O coñecido artista bueués estará no establecemento a partir das 18.00 horas, coincidindo co inicio das festas navideñas. Ao longo dos anos ten publicados numerosos libros recopilando as tiras cómicas que publica diariamente en FARO.