La toma del parque de karts y bicicletas. Se

había acondicionado para que los niños practicaran en un circuito simulaciones de tráfico real. Pero este mes de diciembre, sin que se sepa mucho cómo, fue asaltado por los feriantes. Sí, que me dirán que son atracciones infantiles.

El homenaje al viejo camión de Protección Civil de Cangas

El ya anciano camión de Protección Civil de Cangas que se jubiló recientemente merece un homenaje por sus múltiples servicios prestados al pueblo de Cangas. Hizo más kilómetros que el baúl de la Piquer y el paso del tiempo había mermado esa capacidad de admiración. Ahora se le veía deambular con cierta pena, pero sin sentirse inferior a esos camiones enormes de bomberos que no le hacía sombra a lo que representa. Por eso se debe pensar en una fórmula para que el viejo camión perdure en el tiempo, aunque alejado ya de sus funciones. Me sugieren que se haga una encuesta para que los vecinos elijan su futuro. Lo mismo puede ser presidiendo una rotonda (que se lo merece) como expuesto en un singular aparcamiento municipal, donde él pueda contar sus hazañas, sus historias de abuelo cebolleta a las generaciones que no lo vieron en su apogeo.

Regades se emocionó al nombrar a Geno

El secretario xeral del PSdeG PSOE, David Regades, se emocionó cuando proncunció el nombre de su homólogo en Cangas, Eugenio González. No fue capaz de describir el sentir socialista de veterano militante cangués. Regades se quedó sin palabras.