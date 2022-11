Sotelo: “Cangas fue el centro de descarga de chapapote para los barcos de la ría”

Aquel 13 de noviembre de 2002, la comarca de O Morrazo vivía también los efectos del fuerte temporal que azotaba Galicia y que, ya en la tarde del día anterior, había anegado calles, viviendas y locales comerciales en la península. Moaña y Bueu intentaban vivir, pese a todo, su San Martiño. A las 15:15 horas, el petrolero “Prestige” lanzaba un SOS a 28 millas (50 kilómetros) de Finisterre, en lo que sería el inicio de la mayor catástrofe ecológica de España. Una hora después los 24 tripulantes del monocasco eran evacuados y solo quedan a bordo el capitán, el primer oficial y el jefe de máquinas. José Enrique Sotelo, actual portavoz del PP de Cangas, era entonces alcalde en el municipio y vivió en primera persona, seis después, y en el despacho del entonces presidente de la Xunta, cómo Manuel Fraga recibía la llamada que le confirmaba que el “Prestige” se había partido en dos, a 280 kilómetros de las Cíes. El petrolero había recorrido 243 millas (437 kilómetros) a lo largo de la costa gallega, hacia el sur, vertiendo una marea negra que empezaría a llegar a O Morrazo a partir del 3 de diciembre.

"Yo estaba con Manuel Fraga en su despacho cuando le llamaron para comunicar que el "Prestige" se había partido y hundido; no estaba de caza como publicaban" José Enrique Sotelo - Alcalde de Cangas en la época del "Prestige"

Ayer, cuando justo hoy se cumple el aniversario de la catástrofe del petrolero, Sotelo volvió a la zona de la antigua conservera de Massó, que fue uno de los espacios de Cangas para la descarga del chapapote que los marineros y voluntarios traían en los barcos de pesca para combatir la marea negra. En donde hoy es jardín, aquella zona se excavó con una pala para abrir dos balsas o piscinas plastificadas en las que se pudieran albergar los restos del fueloil que ya no cabían en los contenedores. Los camiones llegaban hasta allí para recoger el vertido contaminante y trasladarlo a la planta de Somozas, en A Coruña, como consta en el informe de daños del Prestige que realizó el Concello. También se cargaban con las carretillas que traían los contenedores con chapapote directamente de los barcos.

Los camiones estaban más bajos que la zona de carretillos y los vaciaban directamente en el remolque. Otros contenedores eran descargados directamente por una grúa que se instaló en Massó. En esta zona de descarga también trabajaba una retroexcavadora, de apoyo a la grúa principal; y una excavadora para reparar la pista de subida de los camiones y trasladaba serrín. José Enrique Sotelo reconoce que, en un principio, cuando naufragó el petrolero, el día 13, las noticias se veían lejos y, por consiguiente, el peligro, más centrado en la Costa da Morte. Pero a lo largo de los seis días siguientes, ya no había lugar a dudas de que el vertido, tarde o temprano, llegaría. Recuerda que en medios de comunicación criticaron que mientras el barco se hundía y vertía, Manuel Fraga cazaba, “pero yo estaba allí, en su despacho, tratando asuntos del polígono de A Portela, cuando le confirmaron que el petrolero se partió y se hundió”.

Recuerda la gran marea humana que se formó, cómo todos ayudaron, marineros, voluntarios, empresas...y se emociona al pensar en dos personas que fueron “vilipendiadas” en esta catástrofe, una de ellas el conselleiro de Política Territorial entonces y gran amigo, Xosé Cuiña, “cuando gracias a él salimos adelante también en esto y digo también porque si otras cosas están en Cangas fueron gracias a su intervención. No sólo la consellería de Pesca ayudó, sino la de Cuiña”, por lo que considera que no fue justo cómo resultó vilipendiado: “Lo dije muchas veces y lo seguiré diciendo las veces que haga falta”. Reconoce que desde el Concello se habían comprometido a hacerse cargo de los gastos de los marineros, pero las cifras empezaron a asustar, quizás 500.000 euros, y fue Portos quien asumió todos los gastos. También tiene palabras de recuerdo para Miluco, vecino de Chapela, ya fallecido, que era el responsable de la empresa que realizaba las descargas en Frigoríficos do Morrazo, y que colaboró mucho, aparte de todas las empresas que se volcaron y que tiempo después cobraron: “Todos colaboraron, la implicación fue de todo el pueblo”.

Señala que Cangas llegó a convertirse en el centro de toda la ría para la descarga de los barcos que iban a retirar chapapote, sobre todo para los marineros “que se jugaban su pan”. Hasta la localidad llegaban barcos de Moaña Redondela, Vigo o Baiona que, en su mayor parte, al principio, quedaban atracados en el puerto de Cangas, por lo que hubo que surtirlos de material (ropa de repuesto, utensilios de recogida...). Sotelo recuerda fue en una lancha que le ofreció José Barreiro, uno de los dueños de Frigoríficos do Morrazo, hasta las Cíes para ver en primera persona la situación y lo que vio allí fue trágico: “En la zona rocosa de Cabalo el mar no se podía adentrar en la roca porque había un metro de pared de fuel que lo impedía”. El desastre había llegado a las Rías Baixas, aunque reconoce que las administraciones afrontaron los gastos de los daños. Considera que poca gente sabrá que la famosa escultura de la Caracola, uno de los puntos más visitados de la ría, incluso se atreve a decir, que de la provincia, se pudo hacer gracias a una subvención con cargo a los fondos de ayuda del “Prestige”. Con estas ayudas, dice que también se arreglaron caminos y se compraron limpia playas.

Cangas creó un gran operativo contra la marea negra, cuyos gastos cuantificó el Concello en casi 1,2 millones. Hubo que afrontar gastos de personal desde el Concello y también daños en el material municipal, como uniformes o walkitalkies; en material de limpieza, en la recuperación del acceso a la playa de Areacova, la de la propia base del grupo de Emergencias de Protección Civil y también había que invertir en una campaña de promoción del sector turístico.

El Grupo Municipal de Emergencias de Protección Civil colaboró activamente en el despliegue de medios humanos y materiales durante la situación de emergencia producida en Cangas. Con las primeras luces del día, el grupo se dedicada a realizar el control y supervisión de la costa y arenales, colaboraba con los servicios de Medio Ambiente en la recogida de aves manchadas y coordinó, junto a la Policía Local, a los efectivos humanos en los arenales y cómo los voluntarios, muchos llegados desde fuera, debían de recoger el fuel. El desplazamiento de los voluntarios se hacía en autobuses y hasta Melide en el todoterreno del Grupo.

Fue una tarea que se prolongó hasta el 31 de diciembre y se prolongó durante enero y febrero con el control de la costa para advertir de la aparición de los restos de fuel.

“Ver trabajar a toda la gente era terrible”

Carmiña Pérez es una de las vecinas de Cangas que guarda su recuerdo del “Prestige” con un resto del chapapote en un bote de mermelada, identificado con recortes de periódico de la marea negra,chapapote. Recuerda que ella vivía en la zona de Massó y acudía, como muchos vecinos, a llevar comida a las personas que iban a recoger el vertido: “Les llevaban bocadillos, tortilla...en mi caso postres”. Asegura que la gente se portó muy bien ante la catástrofe: “Daba pena verles trabajar. Llegaban cargados de chapapote, con las botas todas negras y mojados hasta arriba”.

Rosas: “No olvido la imagen de auténticos lobos de mar llorando de rabia e impotencia”

“A bordo de un barco es fácil saber si vas al norte o al sur, al este o al oeste. Cuando te suben a un helicóptero no tanto. A mí me llevaron en helicóptero a ver la zona en la que se acababa de hundir el Prestige y es verdad que se veía limpio, sin apenas manchas”. Y así lo trasladó el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, que también lo era en 2002, a una reunión del gabinete de crisis que se había creado en O Morrazo y que se reunía en Cangas. “En medio de aquel encuentro recibí una llamada de Juan Reiriz, vigilante del plan del percebe de la cofradía. “José, desde Ons se veía brillar algo sobre el mar en la puesta del sol y fuimos hasta allí”, me dijo. Y lo que se encontraron fue que llegaba una inmensidad de chapapote”, recuerda el patrón

Al día siguiente recorrió todas las ferreterías de Bueu para comprar ropas de aguas, botas y demás material. Lo único que tenían para enfrentarse al chapapote eran cubos, capachos, ganapanes y las propias manos. “Es difícil olvidar aquellos momentos tan duros, en los que los compañeros volvían completamente cubiertos del negro chapapote y totalmente irreconocibles. ¡Cómo olvidar la imagen de auténticos lobos de mar llorando por culpa de la rabia y la impotencia! Era un enemigo cruel porque cada vez que lo sacabas del mar venía más desde el fondo”.

Rosas sigue pensando que cuando hay una amenaza de bomba nadie se dedica a pasear de arriba abajo el paquete bomba, sino que se intenta desactivar y minimizar daños.: “Y esto no fue lo que se hizo con el Prestige”. Reconoce que tampoco había un protocolo para este tipo de situaciones,completamente nueva que nos desbordó a todos. Recuerda que con el paso de los días comenzó a llegar material y, sobre todo, los voluntarios: “¡Aunque vivamos varias vidas jamás podremos agradecerle a toda aquella gente que viniesen a limpiar nuestra casa! La inmensa mayoría del sector estuvo a la altura de las circunstancias, pero también hubo quien se quedó en casa viendo como otros limpiaban”.

Ahora que pasaron 20 años puede decir que si aquella catástrofe no fue mayor para el sector, fue “por la respuesta económica y movilización de recursos para paliar las consecuencias de aquella marea negra. No puedo decir si hoy en día aún hay repercusiones de aquel vertido porque soy marinero, no científico. Es verdad que pueden quedar restos o vestigios de aquella muralla de chapapote. Pero lo que sí sé es que el mar es muy agradecido, que a poco que lo ayudes devuelve mucho más de lo que hacemos por él.

El patrón mayor asegura que se superó aquella amenaza pero hay otras que ponen en peligro el trabajo del sector y sustento de las familias, como determinados criterios medio ambientales que “lo único que hacen es recortar más nuestras posibilidades de pesca” o los proyectos para las energías renovables en el medio marino “cuando tampoco tenemos estudios científicos que nos digan si esos parques eólicos marinos tendrán algún tipo de repercusión sobre los recursos pesqueros”, sin obviar la inflación, que “se ceba en los marineros que no pueden repercutir el aumento de costes en los productos, que se subastan a la baja”. Dice que pasaron 20 años del Prestige, pero ahora hay estas nuevas amenazas “que no sabemos cómo afrontar. Haremos lo de siempre capear el temporal”.”