El personal del SAF de Moaña inicia una huelga y las familias se quejan por no ser avisadas

El personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Moaña, que trabaja para la empresa Asistencia, se sumó ayer a una huelga convocada por la CIG para este personal en distintas partes de Galicia, mostrando su rechazo ante el convenio que están negociando los sindicatos mayoritarios y que les dejaría con subidas de sueldo muy inferiores al IPC y con dos escalas salariales. A lo largo de casi toda la mañana las trabajadoras –la inmensa mayoría de las 52 son mujeres– estuvieron protestando con pancartas ante el Concello. “Comisiones Obreras y UGT quieren firmar un preacuerdo de convenio que contempla una doble escala salarial. Eso discrimina a los trabajadores de muchos municipios. A algunos de ellos se les subirá el salario y otros deberemos esperar a que se firme una nueva licitación. En Moaña quedan dos años todavía para que vuelva a salir a concurso el servicio”, relataba ayer la presidenta del comité de empresa, Julia Rodríguez.

Son un centenar los usuarios del SAF de Moaña que se están viendo afectados por una huelga que de momento no tiene fecha de final. Las huelguistas consideran que los servicios mínimos impuestos para la huelga “son abusivos y no se acordaron con el comité de empresa” pues les hacen trabajar a todas “aunque prestando un servicio básico de alimentación, medicación y aseo personal”. De todas formas, familias usuarias de la Axuda no Fogar manifestaron ayer sus quejas porque no se atendió a sus mayores “y nadie de la empresa concesionaria del servicio nos avisó para organizarnos. Yo me enteré de que no fueron a levantar a mi suegra, de 90 años y que no tiene movilidad, porque vi la concentración ante el Concello”, relata la vecina Pepita Coello.

Esta vecina llamó a la empresa para quejarse “y la única respuesta fue que no podían avisar a todos los usuarios. Pero me parece injusto porque estamos hablando de la vida de una persona mayor”, mostró su enfado.

Las concentradas ayer en Moaña aseguran que “hasta que se empiece a negociar un acuerdo nuevo no pararemos la huelga”, señalaron mientras entonaban cánticos como “tanto trabajar para apenas no cobrar”.

En último término sus exigencias plantean una municipalización del servicio. Desde el gobierno bipartito aseguran que la competencia es exclusiva de la Xunta y que en ningún caso sería autorizado por los técnicos absorber al personal del SAF.