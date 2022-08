ACEs acusa a la “falsa izquierda EU-PSOE” de hacerle el juego a Sotelo para la Alcaldía

Los “ataques” de representantes de Esquerda Unida y del PSOE a la formalización de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACEs) como partido político que prevé presentarse a las próximas elecciones municipales como tal, y no como coalición electoral, han levantado ampollas entre miembros de esta formación, que los acusan de representar a una “falsa izquierda” y de fomentar una división que juega a favor de José Enrique Sotelo en su supuesta pretensión de regresar a la Alcaldía de Cangas. Con ese proceder no solo se alienta “una vuelta al caciquismo” en el Concello, sino también que la Diputación de Pontevedra “vuelva a caer en manos del PP”, con el consiguiente retroceso en las políticas sociales.

Mariano Abalo, concejal de ACE, y Xurxo González Conde, que figura como presidente en los estatutos de ACEs, reaccionaron ayer a las manifestaciones de “inquina y odio” realizadas desde Esquerda Unida y el PSOE, y quieren poner los puntos sobre las íes en todo el proceso que avala la constitución de su partido político. Aseguran que Alternativa Canguesa de Esquerdas se formalizó legalmente “por personas de distintas procedencias”, entre ellas la actual concejala Aurora Prieto, “que si ahora reniegan tienen todo el derecho a salir, como antes a entrar”, pero no a difamar sobre este proyecto. Insisten Abalo y Conde en que “cualquier opción que se considere moderna y democrática no puede abrir una ruptura de la unidad queriendo manipular una candidatura electoral” en la que intentarían colocar “concejales a capricho y por intereses partidistas” en lugar de respetar el orden que figuraba en la candidatura “elegida en asamblea y ratificada por la junta electoral y por las urnas”. “Y además intentando chantajear con darle la alcaldía al PSOE, cuando no al PP”, si no se atendían sus exigencias.

Más allá de aquella batalla por incluir entre los concejales del gobierno local a personas de mayor afinidad política, quienes se presentan como legítimos representantes de ACE subrayan que “en ningún momento quedó nadie fuera por exclusión, pues es público y notorio que es Esquerda Unida quien rompe y busca un puestito sin importarle las consecuencias de que esto favorezca a la derecha”. Añaden que les resulta “ridículo” que Esquerda Unida “cuestione ahora la legalización de Alternativa Canguesa de Esquerdas cuando existen dos personas que participaron” en dicho proceso. “O antes eran inconscientes de lo que hacían o ahora rompen la baraja porque no interesa, porque no tienen el control partidista”.

Regreso a las “corruptelas”

Al “despropósito y disparate” de Esquerda Unida suman Mariano Abalo y Xurxo González Conde la “nueva intromisión del PSOE de Cangas, seguramente como medida de apoyo” de EU-IU “a un absurdo PSOE local del que nadie puede dudar que su principal empeño es devolverle la alcaldía al PP”. Recalcan la “evidente sintonía de Eugenio González [portavoz del grupo municipal socialista] y José Enrique Sotelo para garantizar que el PP se haga con la alcaldía y vuelvan así las corruptelas y las políticas de ruina económica” que les caracterizan. Como ejemplo de esa sintonía, recuerdan que “el dúo González-Sotelo” impidió con los votos de sus partidos (PSOE-PP) “que Cangas pudiera aprobar inversiones por 3,3 millones de euros e importantes mejoras en asistencia y emergencia social, por mera venganza política”.

Políticas de derechas

Una deriva que contaría “con la complacencia de la coordinadora local de EU, que no tiene problema en afirmar que prefiere a Sotelo y no a Victoria Portas”. Consideran que no es una preferencia tan extraña, después de que esa misma formación “le diese la alcaldía al PP en Porriño, en detrimento de la fallecida alcaldesa del PSOE”, aunque también le recuerdan que una moción de censura PP-PSOE le quitó la alcaldía de Mugardos a EU. Asimismo, reprochan a Esquerda Unida tener como coordinadora local a una “persona de derechas” que contribuye “trabajando a destajo para poner en la alcaldía a Sotelo” e incluso “se atreve a desvirtuar y manipular declaraciones de la alcaldesa con tal de desacreditarla”.

Frente a esa dinámica, los dirigentes de Alternativa Canguesa de Esquerdas defienden ese partido político como “referente firme y seguro de la izquierda en Cangas”, y consideran que por ese motivo “molestamos tanto a la derecha corrupta y a una falsa izquierda que ve el Concello como un negocio o un medre personal”. Concluyen anunciando que “en la unidad de la izquierda nos van a encontrar siempre; en los cambalaches y caciqueos, nunca. Por eso desde la izquierda y la unidad coherente avanzaremos”, proclaman.