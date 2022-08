Esquerda Unida se desvincula del partido político ACEs y pide no usar esas siglas “por honestidad”

“Desde Esquerda Unida, que seguirá siendo fiel a los valores de una izquierda moderna y democrática, tomamos la decisión de desvincularnos de la puesta en marcha del partido político ACEs, nombre que por honestidad no debería ser usado por nadie nunca más”. Días después de que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, abanderase en el entorno del Muíño de Fausto, en Coiro, la presentación en sociedad de ACE como partido político, EU-IU, uno de los socios de la coalición electoral que gobierna Cangas con esa denominación, se desmarca de la iniciativa, cuestiona el uso de las siglas para un fin distinto del que está en vigor y apuesta por seguir adelante con un proyecto “integrador, que quiere unir a fuerzas y colectivos que demuestren voluntad de trabajar y sumar y no de hacer el círculo cada vez más pequeño”. Son palabras de su coordinadora comarcal, María José González, y de la edila Aurora Prieto, que comparecieron ayer en la sede de la calle Lúa acompañadas de Manuel Sotelo, otro militante destacado de esta formación.

González y Prieto inciden en que la coalición electoral ACE, que nació en 2007 y se presentó a las sucesivas elecciones municipales, logrando en todas ellas representación institucional –en el gobierno y la oposición, y actualmente en la Alcaldía–, “tendrá vigencia legal, guste o no, hasta la próximas elecciones municipales de 2023, por lo que nadie puede desvincular a Esquerda Unida de ACE hasta ese momento”, advierten. Defienden que el electorado que ha respaldado ese proyecto tiene derecho a saber que la coalición “no se ha vuelto a reunir en asamblea desde septiembre de 2020”, incumpliendo por ello los estatutos que rigen su funcionamiento e incurriendo luego en la “grave práctica de que un sector de la misma”, en el que estarían los otros tres ediles, “usen publicamente sus siglas para beneficio propio”, reprocha la coordinadora comarcal. Lamenta que la coalición ACE, “creada con la idea de sumar, acabe en manos de personas que no practican esta filosofía política de izquierdas” en su día a día y derive en la toma de decisiones “unilaterales”.

Como ejemplo de ese proceder, que desde Esquerda Unida no comparten, aluden a la tramitación de los presupuestos del Concello de Cangas para 2022, que fracasó en el pleno por falta de apoyos. Recalcan el posicionamiento que ya manifestó entonces la edila Aurora Prieto, que votó a favor de la propuesta porque responde a una demanda y necesidad sociales, pero reprochando la falta de diálogo y negociación con otros actores políticos en tiempo y forma, “traspasándose ciertas líneas rojas poco recomendables en un sistema democrático”.

Asimismo, desde EU-IU recalcan su apuesta por los acuerdos entre fuerzas de izquierdas para gobernar Cangas y consideran que la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE no es un buen ejemplo. “Esquerda Unida aspira a ser una formación integradora que quiere unir a fuerzas y colectivos que demuestren voluntad de trabajar y sumar”, reiteran sus representantes. “Pregonan la unidad de la izquierda cuando ellos mismos rompen el pacto de gobierno; no nos inspiran confianza”, subrayan.

Así, la activación como partido político de ACEs –supuestamente, las siglas ACE ya estarían registradas previamente y las autoridades no aceptarían esa duplicidad, de ahí que se optara por añadirle la s para salvar el trámite– no implicará a Esquerda Unida, que no lo identifica con el “espíritu originario” que dio lugar al nacimiento de ACE, “apoderándose del nombre de un proyecto bien distinto al que intentan ahora crear”. “Si desean crear un partido nuevo deberían ponerle un nombre nuevo que no llame a confusiones”, lamentan. Además, desde EU muestran el malestar y la “indignación” de familiares y amigos por las “desafortunadas declaraciones” de la alcaldesa, Victoria Portas, sobre la muerte de Xosé Manuel Pazos.

“Sería un fraude electoral a la ciudadanía presentar como partido un proyecto que no tiene nada que ver con ACE”

Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) nació como una coalición electoral que se presentó a las municipales en 2007, 2011, 2015 y 2019, logrando representación y en las dos últimas la Alcaldía, con Xosé Manuel Pazos como cabeza de cartel y tras llegar a acuerdos con otras formaciones de izquierdas. En 2019, Esquerda Unida, Anova y Podemos firmaron una “coalición electoral” que logró cuatro ediles, bajo las siglas ACE-SON, pero en las negociaciones Podemos amagó con no firmar la lista y EU y Anova optaron, como “buena solución práctica”, constituir un partido político denominado Alternativa Canguesa de Esquerdas y con las siglas ACEs, que fue registrado ante notario pero no se necesitó poner en funcionamiento porque Podemos sí aceptó finalmente ligarse a la coalición ACE-SON, explican Mª José González y Aurora Prieto. Tres años después, el pasado mes de junio, Xurxo Xoán González Conde, la persona que figura en los estatutos como presidente de ese “partido registrado y nunca activo” se puso en contacto con las demás personas firmantes de ACEs comunicándoles la pretensión de poner en funcionamiento dicho partido, de repartir fichas de afiliación y de convocar una primera asamblea. Pero Esquerda Unida le comunica que “no considera necesario constituir un nuevo partido político instrumental” y que prefiere llegar a acuerdos para “integrar a más sectores populares” y darle forma de coalición. “Sería un fraude electoral a la ciudadanía presentar como partido político un proyecto que nació y se desarrolló como coalición y cuyas pretensiones no tienen nada que ver con el espíritu original que dio lugar al nacimiento de ACE”, subrayan.