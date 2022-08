La Fiscalía no pide prisión para la pareja detenida en Bueu, que queda en libertad

Los dos jóvenes detenidos el jueves en Bueu después de múltiples denuncias vecinales por robos, hurtos y hasta agresiones quedaron ayer en libertad después de prestar declaración en los juzgados de Marín. Una decisión que se adoptó después de que el ministerio fiscal descartase solicitar el ingreso en prisión, lo que causó sorpresa entre fuentes cercanas al caso.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explican que los dos jóvenes mantienen la consideración de investigados en relación a diversos delitos. La chica está acusada de un delito de hurto y uso de un vehículo a motor. Por su parte, Juan J.G. está acusado de dos delitos idénticos al de su pareja, otro por hurto y otro más por conducir sin carné. Al menos en lo que se refiere al Juzgado de Marín ya que tiene causas pendientes en otros juzgados de la provincia. De hecho, el mismo día de la detención parece que Juan J.G. pudo cometer otro delito de hurto que se instruirá desde los juzgados de Cangas.

La decisión de no solicitar el ingreso en prisión ha causado sorpresa y hasta estupor debido a la cantidad de causas que tienen pendiente y a la alarma social. Las fuentes consultadas explican que el joven estuvo anteriormente en prisión debido a un delito de malos tratos y, al menos hasta hace poco tiempo, se encontraba en libertad condicional. A pesar de las múltiples denuncias presentadas ante la Policía Local y la Guardia Civil no se modifica el régimen de libertad porque los delitos de los que está acusado no están relacionados con el ámbito de los malos tratos y por tanto no se puede aplicar el criterio de reincidencia.

Esta situación redunda en un evidente malestar vecinal, que se plasmó el jueves en una movilización en las inmediaciones del edificio en el que reside la pareja. Más de medio centenar de personas decidieron cortar temporalmente el tráfico en la PO-551 a la altura de los cruces de As Meáns y Pescadoira y luego se concentraron en la vía pública mientras se desarrollaba un operativo conjunto de la Policía Local y Guardia Civil para entrar en el piso y detener a Juan J.G. Su pareja ya había sido detenida horas antes después de personarse en la jefatura de la Policía Local de Bueu ya que tenía una comparecencia judicial pendiente.

La decisión judicial fue recibida con enfado e indignación entre muchas de las personas que se concentraron el jueves. “Nos parece totalmente increíble e incomprensible, sobre todo después del dispositivo policial montado para su detención”, afirman las fuentes consultadas. Entre los vecinos también hay cierta sensación de engaño. “Nos decían que lo iban a detener para su ingreso en prisión, pero al final parece que solo querían callarnos la boca”, lamentan.