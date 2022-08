Vecinos de Bueu se concentran contra un joven delictivo y es detenido en su piso

Era un secreto a voces que circulaba por Bueu desde hace días. Vecinos de varias zonas del centro urbano venían hablando de convocar una concentración para mostrar su malestar por la situación de inseguridad y conflictividad social generada por un joven acusado de múltiples delitos y que reside en As Meáns. Esas conversaciones y rumores cristalizaron ayer poco antes de las 14.00 horas, con la participación de más medio centenar de personas que decidieron cortar el tráfico en la PO-551 en el entorno de los cruces de As Meáns y Pescadoira. Esa protesta coincidió en el tiempo con un operativo de Policía Local y Guardia Civil, que desde mediodía preparaban un operativo para la detención de Juan J.G., de 24 años, y que finalmente se produjo alrededor de las 15.30 horas tras algunos momentos de tensión y medio del aplauso vecinal.

El arrestado está acusado de múltiples delitos, relacionados con robos, agresiones y tráfico de drogas a pequeña escala. Previamente se había detenido a su pareja, que acudió a la Policía Local y tenía una orden de comparecencia judicial pendiente. Los dos está previsto que pasen a disposición judicial a lo largo de la jornada de hoy en los juzgados de Marín, confirman desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Un amplio grupo de vecinos llevaba días intentando ponerse de acuerdo para organizar una protesta y dar visibilidad a la situación de “inseguridad”. Ayer cortaron el tráfico muy cerca de donde vive el joven junto a su pareja y la madre de ella. De esta manera querían mostrar su malestar porque a pesar de las numerosas detenciones seguía en libertad y, presuntamente, reincidiendo en actitudes delictivas, lo que generó “conflictividad social”.

Paralelamente, Guardia Civil y Policía Local tenían montado un dispositivo para la detención de Juan J.G. y que fuentes oficiales explican que nada tenía que ver con la concentración de ayer. “Llevábamos varios días intentando localizarlo para su detención porque no estaba en Bueu. Había requisitorias desde Redondela o Pontevedra que solicitaban su arresto para prestar declaración judicial”, explican. Parece que estos días en algún momento incluso llegó a dar esquinazo a las fuerzas de seguridad.

A media mañana de ayer su pareja se presentó en la jefatura de la Policía Local y a partir de ese momento se activó un operativo con la Guardia Civil. La presencia de la chica indicaba que había motivos fundados para sospechar que Juan J.G. volvía a encontrarse en el piso de As Meáns. Antes de que comenzase la concentración vecinal ya había agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local desplegados en el lugar para intentar convencerle de que se entregase voluntariamente porque que permanecía encerrado en la vivienda.

Durante todo ese tiempo se produjeron algunos momentos de tensión porque los vecinos se concentraron en la entrada de la calle exigiendo su detención. Esa concentración, más allá de algunos cánticos y algún momento puntual de tensión, transcurrió pacíficamente.

La entrada en la vivienda de As Meáns se demoró hasta cerca de las 15.30 horas porque el juzgado había dictado una orden de detención, pero los agentes no tenían autorización para entrar por la fuerza. “Si hubiésemos echado la puerta abajo estaríamos ante una posible detención ilegal, con lo que todo el trabajo no valdría de nada”, intentaban explicar a los concentrados.

Al final pudieron entrar porque la madre de la chica, que se encontraba fuera de la vivienda, dio su autorización para abrir por la fuerza la entrada. Así, se requirió la presencia de los Bombeiros do Morrazo para que forzasen la puerta. La mujer a continuación dio permiso a los agentes para entrar y localizaron a Juan J.G. escondido en el hueco de un ventanuco situado en un patio comunitario, que daba acceso a un garaje.

A continuación fue detenido y sacado inmediatamente del lugar en un coche de la Guardia Civil, que salió por el otro extremo de la calle de As Meáns. Una salida que fue recibida con aplausos y gritos de júbilo.

Muchos de los presentes insistían en acusar al joven de robos, amenazas y agresiones, tanto a personas mayores como incluso a menores de edad. “Ahora podré volver a pasar por aquí sin miedo”, decía un chico cuando se retiraba a su casa tras la detención de Juan J.G. Esta misma semana un vecino de la zona presentó una denuncia ante la Policía Local porque cuando fue a coger su coche a primera hora de la mañana para ir a trabajar se lo encontró con las puertas abiertas y con signos de que habían intentado hacer un “puente” para robarlo.

Las fuentes oficiales precisan que los inquilinos del piso no son “okupas” ni se encuentran en situación irregular. Durante un tiempo la madre de la chica cobró una ayuda por exclusión social por parte de la Xunta de Galicia, que luego le fue retirada supuestamente por la conflictividad generada por Juan J.G. A continuación negoció conla propiedad del piso, que corresponde a un banco, un contrato de alquiler social.

“El problema no es que sea gitano, es que es un ladrón”

Los vecinos concentrados corearon diversos cánticos mientras esperaban a que las fuerzas de seguridad entrasen en la vivienda. El detenido es de etnia gitana y los concentrados quisieron dejar claro que detrás de su protesta no había ninguna motivación racista. “El problema no es que sea gitano, sino es un ladrón” o “Los gitanos no son malos”, entonaron en varias ocasiones. Una joven incluso acusó a gritos al detenido de deshonrar la cultura gitana y a sus antepasados. “Las ayudas por exclusión social no son para los ladrones”, cantaban también.

Un vecino que reside muy cerca del edificio donde vive Juan J.G. afirma que “yo llevo dos años viviendo aquí y ya vi a la Policía Local y la Guardia Civil más de 40 veces venir a buscarlo; esas son las que lo vi, pero seguro que hubo más”.