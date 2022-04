Moaña reinicia la licitación de la limpieza viaria y Urbaser debe asumir el servicio hasta verano

El macrocontrato del servicio de limpieza viaria de Moaña, participado por asociaciones vecinales por primera vez y cuyo coste asciende a 2,2 millones de euros en cuatro años, tuvo que paralizarse al poco de iniciar la licitación por un error en el cálculo de costes que podría derivar en recursos por parte de las empresas candidatas. El bipartito reiniciará la licitación este mismo mes, pues la intención es llevar a pleno de nuevo este contrato debidamente corregido.

Este contratiempo obliga al Concello a seguir contando con la actual concesionaria, Urbaser, hasta al menos mediados de verano en el mejor de los casos. Hay que recordar que el bipartito abrió a esta empresa un expediente sancionador por presuntos incumplimientos del contrato. La prórroga del actual contrato concluye en agosto pero se mantendrá el pago a Urbaser hasta finalizar el nuevo proceso de licitación, al entender el bipartito que no es operativo sacar una nueva contratación para un periodo que, se espera, no supere los dos meses desde junio. Además, el carácter de la limpieza viaria hace que sea un servicio esencial y el Concello no pueda prescindir de él durante un tiempo, y menos en verano, cuando se multiplica la población de la villa con la llegada de turistas.

Tras regresar al pleno el asunto debe ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea debido al alto importe del contrato.

El precio final de licitación supone un incremento del coste de casi medio millón de euros con respecto al contrato en vigor, pues la participación vecinal implicó un incremento en el número de rutas y servicios programados como requisitos mínimos para las empresas interesadas.

La limpieza viaria llegará, cuando se ponga en marcha el nuevo contrato, a casi todos los barrios y a todas las parroquias del municipio. La intervención más intensiva será en el casco urbano, con recorridos diarios con barrido, baldeo, vaciado de papeleras, recogida y retirada de excrementos de animales, eliminación de vegetación y vaciado y limpieza de alcantarillas y canaletas. Se llevará a cabo en la Avenida Concepción Arenal, la Alameda del centro, la calle Ramón Cabanillas, O Con, el barrio residencial de O Rosal y el de O Real.

La próxima empresa que se haga con el servicio deberá asumir a todo el personal que cuenta actualmente con un contrato indefinido.