Los comuneros de Meira exigen un canon por las antenas de Monte Faro o irán a la Justicia

La asamblea de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de la parroquia moañesa de Meira acabó con un consenso de todos los asistentes para mantener una postura común ante las antenas del centro emisor de telecomunicaciones del Monte Faro, el pico más alto de la comarca. Tras concluir el contrato de 50 años a través del que la instalación estaba operativa sin ningún tipo de alquiler a los propietarios de los terrenos, todos los comuneros acordaron exigir un canon anual a la actual operadora: Ahora Cellnex Telecom, antes Abertis y en un primer momento Retevisión. En caso de que la empresa no acepte un acuerdo acudirán por vía judicial para exigir un pago o reclamar que se desmonten las antenas, que operan desde 1972. “En un inicio era un servicio público de RTVE, pero desde entonces se instalaron muchas operadoras privadas y si están haciendo negocio con los terrenos comunales lo justo es que recibamos un canon”, explicaron desde la directiva.

Las antenas del Monte Faro ocupan algo más de 1.000 metros cuadrados de terreno comunal de Meira y más de 100 metros cuadrados de monte comunal de Domaio. Constituye uno de los centros de telecomunicaciones más importantes de España, al dar cobertura de televisión, radio, telefonía y de internet a unos 500.000 habitantes de todo el área metropolitana de Vigo. La torre más alta suma 90 metros de altura. La más nueva, instalada en el año 2000 para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT), alcanza los 60 metros.

Hace varios años los comuneros ya intentaron negociar con Abertis el pago de un canon pero tras encontrarse con su negativa decidieron esperar a que caducase el contrato de las antenas antes de iniciar un proceso judicial.

Por otro lado, la asamblea también fue unánime a la hora de emplazar al astillero Aister a pagar un alquiler por parte de su superficie en la parroquia. Entiende, la Comunidade de Montes, que 3.500 metros cuadrados del terreno de las instalaciones del astillero son monte comunal. Explicaron, desde la directiva, que Aister considera que no está usando este tipo de monte. De momento no se llegó a un acuerdo aunque el astillero sí que propuso una permuta de superficie “pero preferimos un canon, porque ayudará a sobrevivir a la comunidad. Creemos que la clasificación del suelo del año 2004 nos da la razón”.

De todas formas, desde la directiva de los comuneros recuerdan “que no estamos en contra de ninguna empresa, pero nos vemos en la obligación de defender nuestros derechos sobre el monte comunal”.

Aerogeneradores

Mucho más debate hubo a la hora de posicionarse en contra del Plan Eólico do Morrazo. Finalmente hubo unanimidad en posicionarse en contra del proyecto de al menos dos parques eólicos en terrenos de Domaio, Moaña, Bueu y Marín. Aunque directamente Meira no se vería afectada, estos comuneros se sumaron a la Macomunidade de Montes do Morrazo para mantener una postura conjunta en contra de los proyectos.

Alertaron, desde la directiva, de que los aerogeneradores previstos tendrían al menos 80 metros de altura y 20 metros de diámetro. “Su parte bajo tierra podría tener hasta 25 metros de profundidad”. Advirtieron del daño al paisaje de los viales para su construcción y mantenimiento y señalaron el riesgo para los acuíferos “que usamos para las traídas comunales”, muy importantes en la parroquia de Meira. Además, alegaron que los terrenos privados en el entorno de estos parques podrían perder valor de mercado. Finalmente, los asistentes se posicionaron a favor de una energía eólica “que deje beneficios en las zonas afectadas” y alegaron que los proyectos previstos para O Morrazo apenas supondrían un retorno económico para la comarca “mientras cada molino podría generar 500.000 euros al año de beneficios para las empresas eléctricas”.

La junta de montes espera incrementar sus ingresos

En el apartado económico de la asamblea anual la Comunidade de Montes de Meira aprobó unos presupuestos que esperan unos ingresos de 186.755 euros a lo largo de este ejercicio, superando en más de 100.000 euros lo ingresado el año pasado gracias sobre todo al apartado de talas. La junta directiva contiene gastos y la intención es invertir 104.298 euros. Hasta 9.000 euros son ayudas a clubes deportivos, colectivos sociales y vecinales y eventos como fiestas estivales. Los comuneros cerraron el ejercicio 2021 con 50.255 euros en las cuentas bancarias. En los últimos años trataron de diversificar sus ingresos con un proyecto de cría de cabras para la venta de carne. La intención ahora es reducir la cantidad de cabezas que deben cuidar y utilizar para ellas varios refugios en el monte. Así, los comuneros de Meira quieren alquilar su gran nave de ganado para captar más recursos económicos. De momento cuentan con varias personas interesadas pero todavía no se cerró un alquiler.