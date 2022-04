El Concello cierra las ayudas del Covid con 95 beneficiarios y 76.200 euros de inversión

El Concello de Bueu ha cerrado el proceso para la concesión de las ayudas directas a los sectores afectados por el Covid-19 con un total de 95 establecimientos beneficiarios y una inversión de 76.200 euros, tan solo la mitad de los 152.400 con los que estaba dotada esta línea de subvenciones. La resolución emitida por el gobierno local contempla que todos los receptores de las ayudas percibirán una cantidad de 800 euros por el cierre temporal de sus respectivos negocios durante la pandemia (la otra posibilidad era acogerse a un descenso de la facturación).

La resolución definitiva desestima 21 solicitudes y agota tan solo la mitad del presupuesto

Asimismo, el documento recoge que se han desestimado 21 de las solicitudes presentadas, por razones varias como el haberlas entregado fuera de plazo, no pertenecer a una de las actividades económicas recogidas en las bases, no tener licencia de apertura del establecimiento o no estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Las ayudas, orientadas no solo a la hostelería y el comercio, sino también a negocios como agencias de viaje, gimnasios o similares, contaban una financiación que procedía en su totalidad de fondos provinciales, gracias a los 117.400 euros de una de las líneas del Plan Concellos y a otros 35.000 que salían del 1 por ciento que el organismo supramunicipal destinaba a los municipios para colaborar con los sectores más afectados por el coronavirus. El concello buenense –que procederá al pago de las subvenciones en estos días– no puede echar mano del remanente que ha quedado para poder utilizarlo en otras cuestiones.