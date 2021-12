Sotelo exige mejorar el aparcamiento de la Casa do Mar de Aldán y hacer un campo de petanca

El entorno de la Caracola de Donón o la explanada de Ojea no son los únicos espacios públicos de Cangas con “paisaje lunar”, critica el portavoz municipal del PP José Enrique Sotelo, que suma a estos espacios el aparcamiento de la Casa do Mar de Aldán, que exige al Concello adecentar y dotarlo de un campo de petanca que comprometió con la asociación de personas mayores Ariño, de Aldán y O Hío. El representante de la formación conservadora asegura que la promesa se realizó ya en el anterior mandato, pero no se ha hecho realidad ni ve indicios de que se vaya a hacer, mientras los charcos se adueñan del terreno.

“Seguramente la culpa será de Costas, por tener competencia en la zona”, ironiza Sotelo, que recuerda que el Concello depositó allí “restos de asfalto de la reparación de las vías”. “Al igual que en el entorno del consistorio y de la Caracola de Donón, el estado de los alrededores de la Casa do Mar de Aldán es lamentable”, recalcan los populares, que ofrecen un titular: “Cangas es la cara oculta de la luna”, y señalan a los actuales responsables del Concello por “culpar a otras administraciones de las desfeitas que provocan”, en vez de dedicarse a gestionar y arreglar los problemas. “Como no es cuestión de pintura, parecen no estar interesados, e incluso mienten a los distintos colectivos que reclaman una mejora de la zona”, donde el PP demanda acondicionar un campo de petanca.