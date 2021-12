Los alrededores de A Caracola de Donón ofrecen un paisaje lunar con baches llenos de agua

El atardecer en la Costa de A Vela se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en uno de los más potentes reclamos turísticos de Galicia. Sus rocas sirven de asiento a un público que ya no es estacional, sino que permanece casi constante durante todo el año. Alrededor de la escultura de A Caracola se agolpan los turismos, las autocaravanas y los autobuses que llegan llenos de gente, hasta en pandemia. No son las luces led de Vigo, pero es el Sol muriendo desde A Costa da Vela. Este fenómeno, bueno para unas cosas, es malo para otras. La zona que rodea A Caracola está llena de grandes “cráteres” con agua, verdaderas piscinas naturales que se pueden ver también camino del mítico monte O Facho. Los coches golpean sus bajos contra la carretera y el destino turístico se paga en facturas de taller, con unos vecinos que claman por una situación propia de aquellos caminos de lama que recorrían las parroquias.

El camino de Donón figuraba en el Plan Concellos de 2020, dotado con un presupuesto de 80.000 euros, pero la pandemia se llevó el dinero para los comerciantes, como bien señala la alcaldesa Victoria Portas (ACE). La regidora local intenta de esta forma aplacar las críticas del grupo municipal del PP, encabezadas por el concejal Francisco Soliño, respecto al estado de la vía, que se denomina rúa da Barreira. Señala que en marzo, la alcaldesa quedó con los vecinos de dar una solución a su problema y también al de la circulación de vehículos. Francisco Soliño afirma que al haber una circulación en doble sentido por el citado vial se dan con frecuencia atascos. El edil del PP denuncia el incumplimiento de la alcaldesa con los vecinos.

Por su parte, Victoria Portas señala que el Plan Concellos 2020 está en estos momentos prorrogado debido a la pandemia. Por lo que existe la posibilidad de que se pueda incluir otra vez ese camino en el listado de actuaciones y también pensar en él en los remanentes. Asegura que, en todo caso, siempre quedaría el Plan Concellos 2021. También explica la alcaldesa que debido a que se trata de una obra en Red Natura no se puede actuar de forma acelerada, no vale poner un parche cualquiera. “Echar un poco de zahorra no es la solución”, afirma la regidora local. Está convencida de que los vecinos entienden la situación, que lo que quizás no entiende tan bien es la lentitud de la administración en actuar. Victoria Portas afirma que desde el Concello de Cangas se trabaja en establecer en la zona un circuito rodado en un solo sentido, para evitar precisamente los problemas de atascos que denuncia el PP.