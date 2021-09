Los concellos insisten en el mal servicio de basura y Urbaser alega que hace “más de lo que le pagan”

El 31 de octubre concluye la prórroga a Urbaser del contrato de recogida de la basura que tiene suscrito con la Mancomunidade do Morrazo y de momento este organismo todavía no tiene cerradas las bases para firmar un “contrato puente” de corta duración que permita a otra empresa hacerse cargo del servicio hasta que el organismo comarcal pueda acometer un rescate total del servicio, toda vez que los gobiernos locales de Bueu, Cangas y Moaña acordaron ya la gestión pública y directa del mismo tras tantos años de concesión. Con el reloj corriendo, lo que tienen claro es que no quieren continuar con la actual gestora, Urbaser, ni una semana más allá del 31 de octubre. Y es que los concellos llevan meses denunciando deficiencias en el servicio y desde abril la consultora Lagares se encarga de una inspección detallada del funcionamiento, por encargo de la propia Mancomunidade, con la emisión de informes mensuales.

Ayer, en una reunión de la junta de gobierno del organismo comarcal, los tres regidores plantearon la necesidad de reforzar estos informes mensuales con otros propios, en los que se recoja también documentación fotográfica sobre las presuntas deficiencias en el vaciado, limpieza y mantenimiento de contenedores. No se descarta que la situación acabe en un expediente a Urbaser. La empresa, por su parte, alegó a la regidora de Cangas que hace “más de lo que les paga” la Administración.

La presidenta de la Mancomunidade, Leticia Santos, sí que avanza que, a lo largo del mes de septiembre, debería estar resuelta la contratación de un gerente, figura que recuperan y que es necesaria para poder acelerar las gestiones que permitan rescatar la recogida de residuos. Son cinco los candidatos a este puesto.

En la reunión de ayer los tres alcaldes acordaron también acelerar las citas de la mesa de trabajo para poder resolver el contrato puente antes del 31 de octubre, ante el riesgo de que el servicio quede sin empresa encargada de la gestión.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, explicó tras la junta de gobierno que esperan tener en breve las conclusiones de los informes de Lagares e insistió en “las grandes deficiencias que notamos en Cangas, sobre todo en el mes de agosto, que fue horrible. Detectamos muchos contenedores que no se recogían a diario y los olores en algunas zonas eran insoportables, pero no sabemos si esto se debe a una falta de limpieza o a que la gente arrojaba basura sin bolsa”. Esgrime fotografías con islas de contenedores rebosando “pese a que saben que en agosto se incrementan mucho los residuos generados por la llegada de turistas”. Portas señala que estas deficiencias son “más graves” al tener en cuenta “que ahora no tienen que contratar a tanto personal en verano debido a la mecanización de la recogida de carga lateral”.

En las últimas semanas también el PP de Moaña denunció las deficiencias en el servicio alertando de que, presuntamente, la empresa concesionaria tiene camiones no operativos por alguna avería.

Hay que recordar que Urbaser se hizo con el contrato debido a una cesión de la anterior empresa, Recolte, y con el visto bueno de los técnicos de la Mancomunidade al encontrarse ya en fase de prórrogas. El coste de este último año de prórroga para las arcas municipales superará los 1,6 millones de euros, de ahí que desde los tres concellos estén convencidos de que una gestión directa puede ser menos costosa para las arcas municipales.

Lista de espera para acceder a las biotrituradoras que ayudarán al desarrollo del compostaje individual

En la junta de gobierno de la Mancomunidade celebrada ayer se aprobó inicialmente la nueva ordenanza para el préstamo a los vecinos de las nueve biotrituradoras que este organismo recibió en febrero gracias a una subvención de la Consellería de Medio Ambiente. Se dirigen especialmente a los vecinos con composteros individuales, y ya pueden anotarse en los tres Concellos. De hecho, Leticia Santos explica que ya hay lista de espera. Los usuarios deberán limitar su uso a triturar restos leñosos procedentes de las podas domiciliarias, con el objetivo de utilizarlos como estructuraste para los composteros. Se aprobó también, en la junta de gobierno, el convenio con la Federación Galega de Balonmán por los torneos de balonmano playa disputados en la comarca este verano y que llevaron a una crisis de gobierno sin precedentes en Cangas con la destitución de los ediles del PSOE por causar destrozos en las dunas de Rodeira. Precisamente los ediles Eugenio González y Sagrario Martínez, todavía están designados como representantes de Cangas en la junta de gobierno de la Mancomunidade, pero ayer no asistieron a la reunión.