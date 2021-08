Sotelo asegura que el Camino Real “no une, sino que desune, sobre todo en Cangas”

El portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, no quiere pasar por alto la visita que la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, realizó al tramo acabado del Camino Real en Moaña, desde O Con hasta el límite con Cangas, para destacar nuevamente su rechazo a esta obra, que “más que unir, desune, sobre todo en Cangas”. Asegura que el trazado de este camino, de preferencia peatonal y de bicicleta, ha generado problemas en donde antes no los había, como en el cruce del colegio Casa de la Virgen, en Rodeira, en donde se ha impedido el aparcamiento de los vehículos de las familias que acudían para dejar o recoger a los niños, debido al taponamiento que se producía, y se ha obligado a aplicar el método del “bica e arrinca” que se implantó en el camino escolar seguro de Tirán, del mismo autor que el Camiño Real, que consiste en dejar a los niños y arrancar el coche, algo que no convence a los padres.