La actuación de la Subdelegación del Gobierno en las fiestas del Carmen de Moaña, al haber dejado sola a la Policía Local, sin refuerzo de la Guardia Civil en la noche del17, con miles de adolescentes haciendo botellones y protagonizando peleas, llegará al pleno del Concello. El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, ha solicitado la reprobación de la subdelegada, Maica Larriba; y, en consecuencia, del mismo delegado del Gobierno, José Manuel Miñones, como cargo político responsable del orden público, por su falta de apoyo para garantizar la seguridad, en Moaña, pese al requerimiento de presencia de Guardia Civil que la alcaldesa manifiesta que realizó

La nacionalista Leticia Santos pidió por escrito el lunes explicaciones a la Subdelegación de por qué no se había atendido su requerimiento y la patrulla de la Guardia Civil, que sí acudió en la noche del viernes, no lo hizo en la del sábado, cuando hubo más jaleo. La situación provocó una reunión urgente el lunes de la junta de portavoces con el jefe de la Policía Local, a petición del concejal independiente de XM, Javier Carro. Ayer, la regidora seguía sin respuesta oficial por parte de esta institución, que sí emitió un comunicado en el que da “un tirón de orejas” al Concello por no haber tramitado la petición convocando la junta local de seguridad, que es lo habitual cuando hay unos festejos de magnitud, como las fiestas del Carmen y que este Concello “decidiu levar a cabo a pesar de que outras moitas localidades da provincia cancelaran todos os eventos relacionados coa mesma”. Añade que las juntas locales de seguridad “son os órganos colexiados previstos para facilitar a cooperación e a coordinación, no ámbito territorial do municipio, das administracións públicas en materia de seguridade. Nestas, os Concellos deben informar pormenorizadamente dos festexos previstos -actos, horarios, aforos-, así como facilitar os seus plans de seguridade, cumprindo coa normativa autonómica vixente en materia de control da crise sanitaria, para así poder asegurar de forma efectiva a cooperación e a coordinación operativa das forzas e corpos de seguridade que interveñen no termo municipal”.

Concluye diciendo que la solicitud de refuerzo “non ofrece nin garante a información que precisan as forzas e corpos de seguridade do Estado para poder facer as estimacións e previsións necesarias en materia de seguridade cidadá na provincia”. Y añade que en el caso de Moaña solo se recibió tres días antes una comunicación en la que se indicaba exclusivamente la fecha de dichas fiestas patronales, que contarían con verbena, y se solicitaba ayuda al no tener el Concello suficientes efectivos para garantizar la seguridad.

Explicaciones de la alcaldesa

Ante este comunicado de la Subdelegación, Leticia Santos señala que el día 12, después de que la comisión de fiestas completara la documentación para que el Concello diera autorización, se acordó con el jefe de la Policía Local pedir refuerzo a la Guardia Civil para garantizar el orden público durante las noches y se habló con el sargento del puesto, que le trasladó que no había problema. De todas formas, la alcaldesa señala que propuso al jefe de la Policía que se hiciera la petición por escrito y la tramitó el martes día 13. Añade que en el Concello no volvieron a tener noticia de la Subdelegación hasta el día 16, a través de un correo, firmado por la subdelegada accidental, María Isabel Alonso de Linaje Calzada, que la regidora no vio hasta el lunes 19 ya que ese viernes 16 era festivo en Moaña. En este correo la Subdelegación recuerda al Concello la orden de la Consellería de Sanidade, de 8 de julio de 2021, que prevé la posibilidad de realizar determinadas actividades sociales que hasta hacía poco estaban suspendidas por la normativa a causa de la pandemia, aunque las que podrían contribuir a aglomeraciones, debían de ser objeto de especial vigilancia, por lo que pedían que se remitiera información de los eventos en el municipio “para tener una previsión que nos permita una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales”. En todo caso y de cara al futuro, añade la Subdelegación, “el foro idóneo para planificar estas grandes citas y eventos municipales han de ser las juntas locales de seguridad”.

"Tendrán que pedir explicaciones a quien corresponda, no al Concello. Es una tomadura de pelo" Leticia santos - Alcaldesa de Moaña

La regidora vuelve a mostrar su malestar con la postura de la Subdelegación y recuerda que la Guardia Civil sí dio apoyo el día 16, pero no el 17, por lo que entiende que teniendo la confirmación del sargento, habiendo enviado comunicación escrita el día 13 y teniendo apoyo de la Guardia Civil el día 16 “o Concello non pode ser adiviño e pensar que o 17 non íbamos ter ese apoio”. Insiste en que no se les anunció por ningún medio, el sargento tenía puesto ese refuerzo en la previsión y si no se produjo “terán que pedir explicacións a quen corresponda, non ó Concello”. Considera una tomadura de pelo lo ocurrido ya que desde que es alcaldesa nunca se convocó una junta de seguridad y la Policía siempre colabora cuando se lo pide la Guardia Civil, como la revés también. Santos está indignada en que la Subdelegación conteste antes a los medios sobre lo sucedido en Moaña, vía WhatsApp, que a ella como alcaldesa que el lunes envió un correo a la Subdelegación para mostrar su malestar con lo sucedido para que “no volviera a pasar”.

"Es una vergüenza que la subdelegada no haya impedido los desórdenes" José Fervenza - Portavoz del PP

La falta de apoyo de la Subdelegación causó un malestar unánime en el Concello. El PP, grupo mayoritario en la oposición, recuerda que el sábado pasado fue una noche de disturbios en Moaña, de botellones y peleas que causaron una alteración del orden público, y fueron una causa de riesgo de transmisión del coronavirus además de que se causaron destrozos y se generó suciedad en los espacios públicos de Moaña. Fervenza condena la actuación de determinados grupos de personas que participaron en esos botellones y disturbios con peleas y lamenta que esto enturbie el comportamiento de un pueblo como el de Moaña, que es pacífico y tranquilo y que sabe ser responsable en la situación actual de pandemia.

Pero el PP señala que “es responsabilidad de las autoridades públicas el saber responder a esas personas violentas y adoptar con antelación medidas que los eviten”. En este sentido dice que la alcaldesa de Moaña declaró que habían solicitado refuerzo de agentes de la Guardia Civil con el objetivo de evitar esos disturbios y que se negaron. Fervenza condena que la noche del sábado pasado los responsables políticos de la Delegación del Gobierno no dieran las instrucciones para que existiera presencia de agentes de la Guardia Civil para poder controlar y evitar los desordenes públicos que conmocionaron al pueblo de Moaña. La propia alcaldesa declaró que los disturbios se hubieran podido evitar si la Guardia Civil hubiese cumplido con su refuerzo. “Es una vergüenza que el delegado del Gobierno y la subdelegada no hayan impedido que Moaña sufriera estos desórdenes por su negativa a enviar agentes de la Guardia Civil a Moaña. Deben de asumir sus responsabilidades políticas”, señala el portavoz del PP, que recuerda que el puesto de la subdelegada es un puesto funcionarial y que el responsable político del orden publico en Galicia es el delegado del Gobierno que ha demostrado “su desprecio” al pueblo de Moaña con su negativa a garantizar el orden público.

Los contagios de Covid en aumento, con Moaña con 71

Los casos positivos de COVID-19 en la comarca sigue subiendo y ya son 167 en O Morrazo, cinco más que el día anterior y con Moaña ya con 71 positivos, según la EOXI y 70, según el mapa del coronavirus. A 7 días bajó el número de nuevos casos de 53 a 49, aunque la incidencia por cada 100.000 habitantes ha subido 10 puntos a 361. Cangas sigue con 47 casos a 14 días y ayer registraba 31 nuevos positivos en 7 días, uno menos que el día anterior. La incidencia se mantiene en 177. Bueu sube la incidencia de 391 a 416 al pasar de 50 a 53 casos en 14 días. A 7 días baja de 34 a 31.