El PP pide que la hostelería y el comercio solo paguen el 5% del IBI en estos dos años

El PP, que lidera José Fervenza, quiere que desde el Concello se aporten más bonificaciones a los sectores de la hostelería y del comercio, muy castigados por la pandemia. Así, anuncia una moción que presentará en el próximo pleno en la que solicita que sean declarados de interés municipal estos sectores de Moaña, por la importancia que sus actividades tienen para la economía, el empleo en el concello. La finalidad de esa declaración es que estos negocios puedan acogerse a la bonificación del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante los años 2021 y 2022, de tal manera que el bar, la cafetería o el comercio que tuviera que pagar 100 euros de IBI solo pague 5 y los que tuvieran que pagar 200 euros solo pague 10.

“Los hosteleros y comerciantes durante esta pandemia han tenido que pagar sus impuestos al ayuntamiento a pesar de sus dificultades y la crisis que están pasando, ahora es el momento que el concello ayude a nuestros vecinos y les reduzcan los impuestos. Y que no venga con la excusa la alcaldesa de que no tiene dinero el concello, cuando quiere entregar más de 44.000 euros a una multinacional que el año 2020 tuvo más de 262 millones de euros de beneficios” señala José Fervenza portavoz del PP de Moaña

La legislación admite la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en el IBI en favor de los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir, entre otras, circunstancias sociales, o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Por eso el PP considera necesario declarar este 2021 y el año 2022 ambas actividades de especial interés municipal y aplicarles esa bonificación. Para garantizar que beneficie a los establecimientos de hostelería y comercio, en caso de que el inmueble no fuera propiedad del titular de ese negocio sino que estuviera alquilado, dice que se deberá de establecer en la ordenanza que la bonificación deberá de aplicarse en la reducción, por esa misma cuantía, del alquiler.

“Que la alcaldesa no venga con excusas de mal pagador. Es momento de apoyarlos y no vale decir que les va a dar ayudas (que todavía. terminando el mes de mayo no las ha entregado), porque no sirve de nada a los hosteleros, autónomos y comerciantes que les de con una mano lo que les quita con la otra” señala Jose Fervenza.

El PP critica que mientras la alcaldesa “sea generosa a manos llenas con las multinacionales como FCC, y les pague el coche de empresa, la factura de la luz, el gas, el hilo musical, en cambio les niegue una bonificación a los vecinos durante dos años, ahora que la necesitan”.