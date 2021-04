“Shakespeare é universal, pasa o tempo e as nosas paixóns e soños son similares”

–En primeiro lugar, parabéns polo recente Premio Mestre Mateo polo seu papel en “Ons”, unha película intimamente vencellada ao Morrazo. Como acolleu esa distinción?

–Moitas grazas! Pois a verdade é que con moita sorpresa e ledicia. O premio é de todas as persoas que traballaran arreo con ilusión e profesionalidade para conseguir que o proxecto chegase a bo porto.

–Nesta ocasión retorna a nosa comarca, pero ao escenario do Auditorio de Cangas.. Como senta voltar a sentir a presenza do público nestes tempos pandémicos?

–É unha marabilla. O calor do público, a comunicación directa… Os eventos presenciais son moi necesarios cando parece que o Zoom é a única ferramenta posible. Os teatros son lugares moi seguros. Lugares onde soñar e compartir.

–En “Medida x Medida” interpreta a Isabella, unha novicia que sae do convento para tentar salvar ao seu irmán da pena de morte. Que foi o que lle atraeu da personaxe?

–Isabella é unha moza que está absolutamente convencida de que quere dedicar a súa vida a Deus e á relixión. De súpeto vese implicada nunha situación que a distrae completamente das súas aspiracións e que a obriga a centrarse no terreal e afastarse do seu proxecto persoal. Estas novas circunstancias levarana a descubrir como a estrutura heteropatriarcal instalada é quen de corromper á sociedade nos seus diversos estamentos e a ser consciente da miseria e o egoísmo do ser humano. Para ela, constituirá unha aprendizaxe esencial, xa que estaba absolutamente desconectada destas realidades.

–Quico Cadaval tivo que esforzarse moito en convencela?

–Penso que a Cadaval non lle fai falta moito para convencer a alguén; ten unha capacidade de oratoria inigualable e eu estaba desexando traballar con Producións Excéntricas. E facendo Shakespeare… pois imaxínate!

–Dentro da extensa produción de Shakespeare, na que sobresaen as súas traxedias, “Medida x Medida” quizais non se trate dun dos seus textos máis coñecidos. Que pode ter de especial para o espectador esta comedia, que máis que á risa move ao sorriso e a reflexión?

–De feito é unha das consideradas como “mistake plays” ou obras erradas, xa que nelas conflúen diversos xéneros dramáticos como son a comedia, o drama e mesmo a traxedia. Isto significa que o código polo que transitan é indefinido e aí a responsabilidade fica nas decisións que se tomen desde a dirección e a dramaturxia á hora de poñelas en escena. Penso que as palabras do bardo de Avon seguen sendo universais e trata, entre outras moitas cuestións, sobre a corrupción na política e a xustiza, desde o humor ás veces e outras desde o drama. Temas que, por desgraza, seguen sendo moi recoñecibles nestes tempos.

–O título parece estar vencellado cun versículo bíblico do Evanxeo de San Mateo: “Co xuízo co que xulgades seres xulgados e coa medida coa que medides seredes medidos”. Que lle parece esa máxima que inspirou ao autor?

–O código de Hammurabi: ollo por ollo, dente por dente. Non só está presente na nosa tradición occidental, obviamente. Paréceme interesante a formulación desta cuestión porque non estou nada de acordo con ela. Shakespeare fala moito na obra de xogar con esa máxima, de darlle a volta: da importancia do perdón e de tratar ás persoas con xustiza, dándolles tamén a oportunidade de que se equivoquen e poidan poñer remedio aos seus erros e aprender deles.

–A obra data de 1604 e aborda como a idea que algúns nos impoñen do “pecado” condiciona a nosa vida e en moitos caso a converte nun verdadeiro inferno. Máis de 400 anos despois esa dobre moral sigue máis que vixente na nosa sociedade, polo que entendo que desgrazadamente non debeu ser moi dificultoso traer a un momento máis actual a historia de Shakespeare.

–Desde logo que non. Shakespeare segue sendo universal, pero tamén Sófocles, que está nos inicios da nosa tradición teatral occidental. O ser humano, dícese, é o único ser que tropeza dúas veces na mesma pedra. Os séculos pasan pero as nosas paixóns, delirios, soños … seguen sendo moi similares.

–Nesta actualización destaca o ritmo de samba co que dotan a montaxe e os versos de Tom Zé: “Vostede inventa a lei, eu invento a obediencia”. Se Shakespeare estivese entre o público, como cre que acollería esta versión do século XXI?

–Non sei. A verdade é que nin me quero arriscar a dicir como a acollería. O que si teño claro é que o imaxino como unha persoa á que lle gustaba a festa, o goce, a denuncia e o contacto co público. E neste caso “Medida x Medida” cumpre con todos eses ingredientes.

–Remato cunha volta ao principio. En breve neste mesmo Auditorio de Cangas proxectarase “Ons” [o 21 de maio]. Ten entre mans novas propostas para volver a rodar para a gran pantalla?

–Pois afortunadamente teño preto o comezo dunha nova rodaxe, precisamente de novo baixo a dirección de Alfonso Zarauza e co meu querido e admirado compañeiro Xúlio Abonjo.