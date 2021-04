“A xente de Ons sinte a película como propia e iso é do que máis orgulloso me sinto”

–Cales son as sensacións despois da gala desta fin de semana na Coruña e os nove premios para “Ons”?

–As sensacións son moi boas, excelentes. Estamos moi contentos, agradecidos á Academia e ao público en xeral pola resposta que sempre tiveron coa película e con todos nós.

–Supoño que para o mundo do audiovisual galego, despois dun ano de pandemia e coas salas de cine pechadas durante moitos meses, era importante poder celebrar os Premios Mestre Mateo e ademais de maneira presencial.

–Foi algo moi fermoso nun teatro tan especial como o Colón. Foi unha gala con medidas de seguridade moi rigorosas e en ningún momento sentías que estabas facendo nada malo, senón en completa seguridade. Foi unha maneira de expresar que a cultura é segura e que había que facer os Mestre Mateo presenciais. Un mes antes foi a gala dos Goya, que tivo que organizarse de maneira virtual porque as cousas estaban aínda complicadas. Foi unha decisión arriscada, pero creo que foi un éxito e a Academia Galega do Audiovisual demostrou que hai moito saber facer.

–Que supoñen para vostede e para “Ons” esta cantidade de premios?

–Sen dúbida é un gran recoñecemento. Cada ano que pasa os Premios Mestre Mateo teñen máis poder de influencia e son máis poderosos, co cal isto é moi positivo. A primeira consecuencia é que a película vai voltar ás salas de cine de Vigo, Santiago e A Coruña. As proxeccións tiveron que suspenderse polos peches das salas cando levabamos seis semanas e estabamos no pico da terceira ola [a mediados de xaneiro]. Tamén estamos en negociacións con varias plataformas porque están moi interesadas e recibimos varias propostas. Esta fin de semana estreouse en Filmin é foi unha das dez películas máis vistas. Son cosas moi boas e que veñen a raíz dos Premios Mestre Mateo, que non só teñen repercusión en Galicia senón tamén no resto de España. Hai que ter en conta que só existen os Goya, os Gaudí en Cataluña e os Mestre Mateo en Galicia.

–A volta de “Ons” ás salas de cine comercial é unha excelente nova, mais supoño que unha das proxeccións que máis ilusión lle fará é cando por fin poda verse na propia illa.

–Claro! Temos un soño e unhas ganas tremendas de poñer a película en Ons. Temos ese pacto feito cos illáns e estamos en conversas co Concello de Bueu para poder facelo con todas as medidas de seguridade. Será posiblemente de cara o verán e esa proxección será a máis bonita de todas.

–Entendo que tamén é un modo de agradecemento á comunidade illán de Ons porque sen ela a cinta non sería a mesma.

–Por suposto! Estou moi agradecido á xente da illa. Foron moi xenerosos en todos os sentidos: deixáronos invadir a súa illa porque no cine somos moita xente e moi invasivos. Recibíronos coas portas abertas, deixáronos entrar nas súas casas e acolléronos. Ao final todos acabaron vencellados á película dunha maneira ou doutra: traballando directamente nela, saíndo en escena ou deixándonos as súas vivendas. Todos estaban moi implicados. Esa convivencia foi o máis bonito: a xente de Ons vive a película como se fose súa, que realmente o é, o que para nós é todo un orgullo. Hai unha relación moi boa e despois da gala chamáronme todos, xente como Pepe de Miro ou Cesáreo. O viven como parte deles e iso é do que máis orgulloso me sinto.

–Entre os premios que recibiu “Ons” destacan os dos seus protagonistas: Melania Cruz, Antonio Durán “Morris” e Marta Lado. Para vostede como director, que significa que os “seus” intérpretes obtivesen eses galardóns tan significativos

–É un orgullo moi grande. Supón a constatación dun traballo ben feito, un traballo de delicadeza. A nivel actoral apostamos pola sutileza, non pola estridencia nin polo efectismo. Esa aposta pola sutileza ás veces é máis difícil de ver e o feito de que se recoñezan esas interpretacións por parte dos intérpretes é un orgullo total.

–Vostede quedouse sen a distinción da mellor dirección. Unha espiña ou simplemente unha anécdota?

–O bonito é repartir os premios e a xente cando vota tamén busca equilibrar para que non todos vaian para unha mesma película. Eu xa me sinto premiado porque se están galardonados os intérpretes é que tamén está recoñecido o traballo de dirección e de dirección de actores. Tamén estou moi feliz por Paula Cons que gañou esa distinción por “A illa das mentiras”. Merecía iso e moito máis. Paréceme marabilloso que o levase ela porque é a súa primeira película e vai ser un gran pulo para ela.

–O certo é que os Premios Mestre Mateo o teñen tratado ben con galardóns a traballos anteriores como “A noite que deixou de chover”, “O nordés” ou “Os fenómenos”. Para iso é imprescindible que as historias cheguen e enganchen ao público. Como afronta o reto de artellar cada novo proxecto cinematográfico?

–Certamente a Academia sempre me tratou ben, teño tres premios como director e outros tres como guionista. Ante cada novo proxecto o que me pide o corpo é seguir a intuición, ser valente e non cortarse. Teño sensacións e penso que a historia ten que ir por un camiño, sen pensar se lle vai gustar ou non ao público ou se vai ter premios. Penso no que creo que é o mellor para a película e como afrontalo. É un camiño máis difícil e esixente, pero iso é o que me move: ser honesto coa película e coa miña maneira de entender o cine. O que me importa é que as películas cheguen ao lugar ao que teñen que chegar, evitando simplezas ou tópicos manidos e apostando por camiños máis arriscados.

–Precisamente “Ons” é un bo exemplo ao respecto.

–“Ons” aparentemente é unha película pola que ninguén apostaría. Ao principio dicíanme “pero cres que lle vai gustar ao público...”. É complexa porque non se lle da todo masticado ao espectador, hai un respecto pola súa intelixencia. Iso é algo que se pode malinterpretar porque estamos afeitos a que nos den todo masticado. Sempre me gusta elexir camiños aparentemente complexos e neste caso o resultado é excelente coas distincións dos Premios Mestre Mateo. Non podemos estar máis felices.

–A última vez que falamos, con motivo do FICBueu, dicíame que xa andaba traballando noutro proxecto e con outra illa de por medio, Islandia.

–Si. É unha coprodución internacional e con financiación complexa. Antes haberá un proxecto ponte, cunha película chamada “Malancolía” que rodaremos no interior de Ourense e no Irixo.