“O humor é o único que nos salva en masa; humor e sufrimento son inseparables”

O escenario do Auditorio de Cangas acolle hoxe de novo a un dos persoeiros máis importantes da escena galega: o actor, director, adaptador teatral e un sinfín de cousas máis Quico Cadaval. Volta con “Os inocentes”, un espectáculo de narración teatral que supón unha clarividente mirada á Guerra Civil a través de tres verdadeiros inocentes. Será ás 20.00 horas, con aforo limitado pola pandemia e as entradas están a venda en ataquilla.com e, dúas horas antes da obra, na taquilla. A montaxe chega da man de Excéntricas Producións, que a semana que vén traerá ao Auditorio “Medida X Medida”, unha adaptación dunha obra de Shakespeare dirixida polo propio Cadaval e interpretada por Melania Cruz e Josito Porto.

–En primeiro lugar, quixera preguntarlle como senta voltar ao escenario e sentir a presenza do público, aínda que sexa coas restriciónsás que obriga esta pandemia?

–O escenario é o único lugar onde se pode dar o teatro. De forma virtual, en streaming non é teatro, é televisión Por iso, voltar ao escenario é como respirar. Para min é especialmente reparador porque no Auditorio de Cangas vivín algún dos momentos mais fortes da miña actividade teatral, como cando presentei “Vacas, guerras, porcos e cregos”. O público, ao estar máis espallado, está mais tímido, non se sente tan amparado como nos tempos que se podía amorear. Pero así, co público rareado, é mais fácil identificar ao que anda co teléfono móbil en vez de atender.

–Retorna a Cangas para presentar “Os inocentes”, unha montaxe co fío da Guerra Civil como trasfondo. Cal é a orixe deste espectáculo que agora chega a Cangas?

–Os meus repertorios xestanse pouco a pouco. Son algo preguiceiro. Eu atopei hai moitos anos a historia dun home que pasaba penalidades nun campo de prisioneiros porque o confundirán con outro. Un inocente. Tardei en atoparlle compaña, cando me contaron a historia de Marquiños, dixen eu: Pasoulle como a Manolo. Despois O Pastor pediu entrar, para rematar con alegría.

–Ao longo da contada aparecen eses tres personaxes: Marquiños “O Terriñas”, O Pastor e Manolo “O Chabolista”. Quenes son estes “inocentes” e por que se fixou neles para facer avanzar a historia?

–Como dixen, son persoas que se atopan nunha situación fortísima, no medio dunha guerra. Eles non a entenden porque nunca foron moi listos… Os listos son os que fan a guerra, polo visto.

–Canto de real ou verídico hai nestes personaxes?Ou máis ben, por desgraza, ese compoñente real están as historias que lles atribúe?

–As historias que oes contar en voz baixa, porque non se poden contar en voz alta, porque o prohiben, son todas verdadeiras. Aínda que as inventasen de cabo a rabo.

–A montaxe ten un evidente ton humorístico, mais tamén de denuncia histórica e de reivindicación da memoria. Como afrontou o reto de encaixar dúas visións a priori tan contrapostas?

–Alfonso Sastre, o xenial dramaturgo, dicía que “o exceso de desgraza, causa graza”. As situacións terroríficas que viviron as xeracións máis vellas só se puderon salvar polo humor. O humor é o único que nos cura en masa.

–“Os inocentes” é a proba de que se pode facer humor con todo ou con case todo?Ou nen sequera deberíamos plantexarnos ese debate?

–Non é que fagamos humor co sufrimento: e que é inseparable unha cousa da outra. Depois depende do carácter de cada quen. Algúns amputan os elementos humorísticos porque son moi pomposos e outros eliminan as sombras e deixan só a risa. Estes non teñen graza. Un humorista ten que ser un tipo serio.

Pazos era un tipo serio, por iso lle vin desfrutar da vida a cada oportunidade. Era un gran anfitrión e vai ser a primeira vez que estou en Cangas e el non estea. Vouno notar

–Non podo deixar pasar a ocasión da súa presenza en Cangas sen preguntarlle polo recente falecemento de Xosé Manuel Pazos, alcalde da vilae home de teatro e cultura. Cal cre que é a pegada que deixa Pazos no eido da nosa cultura?

–Era un tipo serio. Por iso lle vin desfrutar da vida a cada oportunidade que lle puñan diante. Pazos foi sempre un grande anfitrión. Non sabías como estaba el cando chegabas, mais facía que te sentises ben. A súa pegada na cultura o saben en Cangas mellor do que o poida explicar eu. Pazos era parte dun proxecto colectivo que continua actualmente no festival, na programación, na creatividade artística…Era moi partidario do común, por iso continua. Será a primeira vez que veña e non estea. Vouno notar. A útima vez foi cando me deron o premio Xiria. Aló estaba el no medio das autoridades, a sorrir daquela maneira.

–Que lle parece a iniciativa para rebautizar o Auditorio de Cangas para que leve o seu nome?

–Eu sobre pompas fúnebres non opino. Se é vontade e desexo dese colectivo que fixo as cousas con el, paréceme ben. Non sei que opinaría el. A cultura galega tamén tivo unha perda importante na persoa de Celso Parada e temos que continuar sen eles. Hai que ir outra vez para o escenario, a sorrir, con Sito e con Pazos aquí [o di levándose a man ao corazón].