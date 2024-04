Las elecciones europeas buscan a su Taylor Swift: la UE acude a 'influencers' para impulsar el voto joven

"He tenido la suerte de veros en mis conciertos en Estados Unidos. Os he oído alzar vuestras voces y sé lo poderosas que son. ¡Aseguraos de que estéis listos para usarlas en nuestras elecciones este año!". El pasado septiembre, Taylor Swift pidió a sus millones de fans implicarse en el proceso democrático. El día después, más de 35.000 jóvenes estadounidenses se registraron para poder votar. Todo, con una simple publicación en las redes sociales.

La Unión Europea busca una movilización similar. En enero, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, sorprendió al lanzar un llamamiento a la célebre cantautora estadounidense para que también ayude a impulsar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran entre el 6 y el 9 de junio. "Espero de todo corazón que haga lo mismo por los jóvenes europeos", aseguró, intentando llegar a los oídos de la influyente artista.

Swift y su Eras Tour, la gira de conciertos más taquillera de la historia, desembarcarán en el continente a partir del 9 de mayo, una fecha que coincide con el Día de Europa. Sin embargo, Bruselas no quiere ni esperar tanto ni poner todas sus cartas en una opción. Es por eso que está acudiendo a creadores de contenido de distintos países europeos para hacer llegar a los ciudadanos la importancia de acudir a las urnas y de implicarse en la política comunitaria.

Aumentar la participación

En las elecciones de 2019, la UE logró elevar la participación hasta el 50,6%, las mejores cifras desde 1994. Ese aumento fue posible gracias, en gran parte, a los menores de 25 años. Las autoridades europeas creen que este año puede ir a más. Los sondeos apuntan al optimismo: un 57% de los ciudadanos europeos están interesados en las elecciones, un interés que entre los jóvenes crece hasta el 50%. Además, Alemania, Austria, Bélgica, Grecia y Malta han rebajado la edad de voto a los 16 y 17 años.

"El voto joven es muy importante porque son quienes viven la UE con más normalidad, porque serán los responsables de mantener el proyecto europeo y porque les ayuda a desarrollar una actitud democrática", explica Jaume Duch, director general de comunicación del Parlamento Europeo, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Campaña en redes

La semana del 11 de marzo, docenas de 'influencers' —desde abogadas a diseñadores de mapas o expertas en moda— acudieron al pleno de Estrasburgo para entender mejor el funcionamiento y los retos de la UE. "Pude charlar sobre feminismo con eurodiputadas de forma muy cercana, como si fuesen mis amigas. Eso me hizo sentir que la política no está tan lejos y me impulsó a pronunciarme", explica la dibujante catalana Raquel Riba Rossy. "Puedo ser crítico con algunas cosas, pero como creador debo aportar al proyecto para rescatar temas interesantes que la gente puede no conocer y llegar ahí donde no llega la UE", añade el consultor tecnológico Rodrigo Taramona. "Hay una narrativa tóxica y constante que repite que en Europa no se hace nada y eso me parece injusto".

Su experiencia en la ciudad francesa se ha traducido en mensajes informativos y de concienciación que han compartido en redes sociales, principal punto de información de cada vez más jóvenes. Esos contenidos cuentan con total libertad editorial y se adaptan a los intereses del creador, que hace de "puente" entre su comunidad y la UE. Taramona ha publicado un vídeo en su canal de TikTok, en el que acumula más de 910.000 seguidores, en el que explica que aún hay países europeos en los que es legal esterilizar a mujeres discapacitadas. Riba usará su creación, el popular personaje de cómic Lola Vendetta, con 637.000 seguidores en Instagram, para invitar a la gente a votar.

Muchos jóvenes acuden a estas plataformas para informarse en lugar de buscar en Google o leer medios de comunicación tradicionales, aquejados por la desconfianza. Conscientes de su influencia —TikTok tiene 140 millones de usuarios europeos—, la UE está acudiendo a creadores que dominan los códigos comunicativos que logran captar la atención de los adolescentes. "Tienen un lenguaje más cercano y más libertad en la presentación de los contenidos, pueden adaptarse a las tendencias mientras que el Parlamento Europeo tiene sus limitaciones y tiene que ir con cuidado porque sigue siendo una institución pública", asegura Duch.