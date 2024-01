La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que España no participará en una eventual misión de la Unión Europea en el Mar Rojo frente a los ataques de los hutíes de Yemen.

Robles ha avanzado esta decisión a los periodistas después de que la Unión Europea haya propuesto una misión específica para patrullar el Mar Rojo, aunque, según la ministra, aún no está definida, pero en todo caso sería "no ejecutiva". La ministra ha dejado claro que España no recibe "presiones" de nadie para tomar una u otra decisión en este asunto.

Este jueves fuerzas militares estadounidenses, junto con el Reino Unido y el apoyo de Australia, Baréin, Canadá y los Países Bajos, llevaron a cabo ataques contra varios objetivos en Yemen utilizados por los rebeldes hutíes.