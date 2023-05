El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dado este martes las gracias al candidato ultranacionalista Sinan Ogan por su apoyo de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar el próximo domingo. Ogan quedó tercero en los comicios del día 14 y, por lo tanto, fuera de la segunda ronda en la que Erdogan, que se hizo con el 49,5% de los votos, se enfrentará con el opositor Kemal Kiliçdaroglu (44,9%).

"En la segunda vuelta hemos decidido apoyar a Recep Tayyip Erdogan", declaró Ogan este lunes durante una comparecencia ante la prensa en Ankara, transmitida en directo por la cadena NTV.

Erdogan ha explicado en una entrevista a la cadena de televisión TRT Haber que el apoyo no ha sido fruto de una negociación y ha destacado que ambos políticos comparten puntos en común en su agenda. "Sinan conoce muy bien nuestra clara postura en la lucha contra el terrorismo y la supervivencia de la patria, especialmente en lo relativo a las relaciones con el mundo túrquico", ha subrayado.

"No hacemos ninguna concesión. Eso no ha pasado. No es posible", ha añadido, antes de incidir en que "esta unión de fuerzas beneficiará a la nación y al país".

Durante su encuentro con Organ, ambos políticos abordaron el proceso de repatriación de refugiados sirios y ha cifrado en 450.000 el número de sirios que han vuelto a sus hogares en los últimos meses. "Trabajamos para garantizar su retorno seguro", ha manifestado Erdogan.

Actor clave

Ogan, un ultranacionalista poco conocido que había sido expulsado del partido derechista MHP, formación actualmente aliada con el gobernante AKP de Erdogan, obtuvo 2,8 millones de votos en la primera vuelta (un 5,2%), convirtiéndose así en un actor clave cara a la segunda cita electoral.

Aunque no está nada claro que los votantes de Ogan sigan en bloque su recomendación, su apoyo explícito a Erdogan convierte en prácticamente segura la victoria del actual presidente, dado el escaso margen que lo separa de la mayoría absoluta.

La coalición de partidos encabezada por Kiliçdaroglu tampoco consiguió arrebatar la mayoría parlamentaria a la alianza formada por el AKP, el partido islamista de Erdogan, y el MHP, en las legislativas celebradas el mismo día, 14 de mayo.

Esta incapacidad de la oposición de hacerse con el control del Parlamento fue uno de los argumentos citados por Ogan, puesto que si Kiliçdaroglu accediera a la jefatura del Estado y del Gobierno, tendría dificultades para gestionar un país con el Parlamento en su contra.

Además, Ogan se congratuló de haber inducido a ambos candidatos a prometer una política de mano dura contra inmigrantes y refugiados sirios.

Kiliçdaroglu, por su parte, recibió este lunes el apoyo del minúsculo partido Adalet (Justicia), una de las dos formaciones nacionalistas que componen la alianza ATA, que ha respaldado a Ogan en las presidenciales y obtuvo un 2,4% en las parlamentarias.

El Adalet solo consiguió un 0,2% del voto total, mientras que su socio, el ultraderechista Zafer (Victoria), con el 2,2%, aún no ha aclarado su postura, pero publicitó este lunes como "fructífera" una reunión con dirigentes del AKP.