La conserva se vuelca en el exterior para sostener su negocio: “No hay alternativa”

La conserva, como el resto de la industria alimentaria, vivió un bum en la pandemia de COVID, incrementando sus ventas de forma considerable. Sin embargo, a medida que aquella época fue quedando atrás, las cifras han bajado y a menudo los sectores relacionados tienen a comparar sus resultados actuales con los que marcaban en 2019, antes de la crisis sanitaria. Aunque en la pesca, los números tienden a alterarse un poco más por un factor que no se da tanto en otras áreas: la brutal caída del consumo interno. Por ello, el sector conservero se fija cada vez más en los mercados exteriores, aumentando las exportaciones para ayudar a sostener las ventas. “No hay alternativa, no puede fallar”, reconoció el secretario general de la patronal Anfaco-Cecopesca, Roberto Alonso. Solo de esta forma, concretó ayer durante la presentación del balance de 2023, las empresas han podido llegar a una “consolidación”.

En concreto, el sector cerró el pasado año con apenas variaciones en lo que a la producción se refiere, que cerró con 306.352 toneladas, solo un 0,3% más. No así en el valor alcanzado por los enlatados de atún, sardinilla y otros productos, que debido a la inflación escaló un 7,8%, hasta los 1.880 millones de euros. “El sector resiste respecto a antes de la pandemia pese a todas las turbulencias”, sostuvo Alonso, “en un momento de caída del consumo interno”.

Por productos, las conservas subieron un 0,4% en producción y un 8,3% en valor, destacando el caso del atún claro, con un incremento de las toneladas del 14,3%, o del pulpo, con un 34,5% más. Sin embargo, la producción de semiconservas (de anchoa) cayó un 2%, quedándose la subida conjunta de ambas variables en ese 0,3%.

Exportación y empleo

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la compra de productos del mar en España cayó un 4% en volumen. Esta caída imparable ha hecho que las conservas busquen fuera su negocio, encontrando nichos importantes como es el de EE UU, “un gran mercado” clave en las exportaciones fuera de Europa.

sector conservero W / Hugo Barreiro

Así, aunque las ventas totales de pescados y mariscos en el exterior cayeron un 0,91% en volumen (1,08 millones de toneladas) y un 0,09% en valor, los preparados y conservas incrementaron sus ventas al exterior un 1,39%, con 225.716 toneladas, con Italia, Francia, Portugal y y Países Bajos como principales destinos europeos. De hecho, la UE sigue siendo el destino de más del 88% de las exportaciones. Por contra, Reino Unido, otro cuatro en las listas de ventas, sigue en caída libre a raíz del Brexit. En cuanto al valor alcanzado, fue de 1.393 millones, un 10,78% más.

No obstante, el sector apostó “fuertemente” por diversificar sus ventas fuera de la UE, y además de EE UU resaltan países del norte de África, Latinoamérica y Oriente Medio. El principal producto exportado son los túnidos en conserva que representan el 55,1% del total.

En lo que respecta al empleo, la industria no destruyó puestos de trabajo en 2023 y alcanzó en torno a las 26.300 personas, de las que el 65% son mujeres. En el caso de Galicia, la cifra también se incrementó ligeramente, hasta los 11.200 trabajadores de media, medio millar más que antes de la pandemia.

Roberto Alonso, durante la presentación del balance de 2023. / A. A.

Un nuevo plan estratégico y 22 millones movilizados en I+D+i La presentación del balance de 2023 de la patronal conservera, que a diferencia de otras ocasiones tuvo lugar en la sede de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), sirvió también para la convocatoria de las Medallas Anfaco para el próximo 10 de mayo, fecha en la que además se celebrará el 120 aniversario de la patronal. Más allá de este anuncio, el secretario general de la asociación, Roberto Alonso, avanzó el lanzamiento de un nuevo plan estratégico y presentó datos de su Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y Alimentaria (Cytma). En el primer caso, Alonso adelantó que el nuevo plan será para el período 2024-2026 y que está bautizado como “Liderando en tiempos de incertidumbre”. El mismo incluye cuatro pilares, que se asientan en potenciar la marca Anfaco, aumentar la competitividad del tejido empresarial del sector, aumentar el talento interno (tiene más de 100 profesionales) y diversificar su portfolio de servicios. En lo que respecta los datos logrados por el Cytma, Roberto Alonso informó que Anfaco llevó a cabo un total de 89 proyectos de I+D+i, siendo el 53% de ellos mediante contratos directos con empresas. Estos proyectos incluyeron 42 iniciativas en programas públicos competitivos, 39 en colaboración y 21 proyectos internacionales, generando ingresos totales de 4 millones de euros. A mayores, se concedieron 40 nuevos proyectos con un presupuesto de 22 millones de euros, lo que proporciona una actividad de más de 2 millones de euros al centro. Las líneas de investigación son biotecnología y salud; sostenibilidad y economía circular; recursos marinos y acuicultura, y digitalización e industria 4.0.

