Galicia, con la mitad de la flota nacional, solo obtuvo el 30% de los fondos pesqueros que Europa otorgó a España

Una de las grandes preocupaciones que giran en torno a la flota gallega –además de la falta de relevo generacional o las restricciones a las que se ha visto sometida la actividad pesquera en los últimos años– es su antigüedad. Galicia comparte podio junto a Canarias, Murcia y Baleares como una de las comunidades donde el envejecimiento de las embarcaciones se ha convertido en un problema manifiesto –37 años de media frente a los 22 de Euskadi o los 24 de Cantabria y Asturias–, y pese a que el sector ha reiterado múltiples veces que la renovación de los buques es prioritaria –“No tiene sentido que no tengamos ayudas para construir barcos del siglo XXI y sí para reformar barcos del siglo XX” es la frase que mejor podría resumir esta situación– no hay visos de que a corto plazo Bruselas financie el tan ansiado rejuvenecimiento. A expensas de que el actual Fempa no lo contempla, el antiguo FEMP tampoco lo hizo, y aunque Galicia concentraba y concentra la mitad de la flota nacional –4.244 embarcaciones de las 8.657 que hay en el país en 2022–, solamente consiguió el 30% de la partida comunitaria que se asignó a España dentro del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Un mar de “deberes” para Bruselas Así se desprende de la Lista de beneficiarios de la financiación de la UE, a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El documento, de más de 700 páginas y actualizado el pasado 30 de junio, da cuenta de todos los apoyos enmarcados en el periodo 2014-2020 e incluso ejecutados posteriormente, cuyas prioridades pasaban por fomentar la pesca y la acuicultura sostenible desde el punto de vista ambiental, impulsar la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), incrementar el empleo y la cohesión territorial, potenciar la comercialización y la transformación de productos marinos, y promover la aplicación de la Política Marítima Integrada. Según las referencias de código postal anexas en cada una de las ayudas concedidas al amparo del FEMP, Galicia lideró la captación de fondos europeos vinculados al mar al ingresar directamente más de 183 millones de euros con cerca de 4.500 proyectos financiados. La cifra supone superar de lejos los importes de otras comunidades –de hecho está casi a la par que la suma de las dos siguientes, Andalucía y Cataluña (205 millones)– pero sabe a poco si se tiene en cuenta que la autonomía no solo alberga a la mitad de la flota nacional, sino también una treintena de lonjas, más de 60 cofradías y unos 19.000 trabajadores ligados a la pesca. O que la industria del mar gallega ronda los 9.000 millones anuales y representa casi el 5 % del PIB del territorio. Por provincias, el ranking lo encabeza A Coruña con 127,16 millones, de los cuales el 60% (unos 76 millones) fueron a parar a la Xunta, que actuó como imán para atraer parte de la partida comunitaria y posteriormente la distribuyó a múltiples entidades y concellos. En Vigo, por ejemplo, se quedaron más de 12 millones, repartidos entre actuaciones para potenciar nuestros productos del mar, reforzar la lonja o establecer convenios firmados entre el Ejecutivo que actualmente preside Alfonso Rueda y entidades de referencia en el sector como lo son ARVI, Anfaco o Conxemar. La asistencia a actos para exhibir la pesca gallega a nivel internacional fue otra de las bazas que exprimió el Gobierno autonómico, aprovechando la financiación europea para estar presente en ferias gastronómicas de todo el planeta como la Tuttofood Milano (Italia), la Seafood Expo North America (Estados Unidos), SIAL Paris (Francia) o la Fish International Bremen (Alemania), así como en congresos made in Galicia como Acuafuture Spain (Silleda), Galicia Market Place (Vigo) o Xantar (Ourense). La inversión en Pontevedra Si salvamos la excepción de A Coruña, teniendo en cuenta el efecto San Caetano, la provincia que más fondos europeos captó fue Pontevedra (54,1 millones de euros, divididos en 1.948 ayudas, de los más de 605 millones que llegaron a España), por delante de otras zonas de amplia tradición pesquera pero menor actividad como Murcia, Girona, Tarragona, Huelva o Cádiz. De esa partida, directa y sin tener en cuenta el montante comunitario canalizado a través de la Xunta que recayó en la ciudad, únicamente están asociados a códigos postales de Vigo ayudas del FEMP por cerca de 2,5 millones (es decir, un 0,4% del total español), concentrados en las zonas de Guixar (1,38 millones) y Bouzas (807.500 euros). En este sentido, destacan las bajos importes que Bruselas ha concedido durante los últimos años a organizaciones de productores pesqueros y cofradías gallegas que, como la OPP de Vigo (unos 99.000 euros), Opromar (65.400 euros), San Francisco de Vigo (18.950 euros) o San Juan de Redondela (21.150 euros) se han quedado en las cinco cifras frente a la lluvia de millones concedida a otras entidades del sector. En cuanto a las universidades, la UVigo logró captar más de 95.000 euros del FEMP ligados a proyectos como Ocimer, dirigido a incrementar notablemente la producción acuícola de juveniles de erizo de mar para repoblar bancos naturales. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Vigo consiguió 3.000 euros para desarrollar una campaña de divulgación sostenible de las actividades socioeconómicas relacionadas con los recursos marinos. Otros proyectos como el de Fundamar también lograron apoyo europeo. En concreto, el que realizó la entidad viguesa perseguía sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conservar los bancos marisqueros, incidiendo para ello en las áreas de especial protección e incluidas en la Red Natura 2000.